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14:48 (UTC+5), 09 Ноября 2026

Выездная студия Прямой линии Главы Башкирии посетила 9 муниципалитетов

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ЦУР РБ МАХ
Фото: ЦУР РБ | МАХ
Гульфия Акулова
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За 10 дней выездная студия телеканала БСТ и Центра управления республикой проехала по республике 2078 километров. Мобильная площадка побывала в 9 муниципалитетах, чтобы жители могли записать видеообращения к Главе Башкортостана Радию Хабирову перед Прямой линией. 

Студия стартовала в Нефтекамске, после чего посетила Краснокамский, Чишминский, Белебеевский, Белорецкий, Салаватский, Дуванский и Белокатайский районы. В Уфе передвижная площадка работала два дня — в ТЦ «Мега» и во Дворце борьбы.

Как сообщили в ЦУР РБ, новый формат сбора вопросов понравился жителям и, вероятно, будет использоваться в дальнейшем. Жители приходили на мобильные телевизионные площадки воодушевленно – в национальных костюмах, с плакатами, с песнями. Обращений было много и на самые разные темы — ремонт дорог, строительство больниц и школ, благоустройство территорий. Поступали от жителей и слова благодарности — за поддержку участников СВО и реализацию республиканских и федеральных проектов. Организаторы подчеркивают, что ни одно обращение не останется без внимания, а многие из них прозвучат во время эфира.

Прямая линия-2026 с Главой Башкирии состоится 11 ноября в 19.00 по уфимскому времени. Трансляция будет вестись в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», ЮТВ, «Салям», радиостанции «Юлдаш», а также в официальных соцсетях Радия Хабирова.

Жители Башкирии могут задать свой вопрос руководителю республики в спецразделе на сайте Главы Башкортостана, через сервис «Госуслуги. Решаем вместе», при помощи чат-ботов в мессенджере MAX«ВКонтакте» или в «Одноклассниках», а также позвонив операторам Ситуационного центра РБ по номеру +7 (347) 218-19-19 либо 122 (доб. 5).

Ранее Глава Башкирии назвал полезность Прямой линии главным критерием. 

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