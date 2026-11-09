Глава Башкирии назвал полезность Прямой линии главным критерием

— Всем хотел бы сказать, чтобы были на связи, — подчеркнул на оперативном совещании правительства Радий Хабиров. — Это не ритуал какой-то, а способ решения проблемы, пусть даже маленькой — в этом смысл. Надо постараться дать людям возможность задать вопросы. Главам — быть в контексте всех вопросов.

Руководитель региона поручил показать примеры с предыдущей Прямой линии, что реализовано по итогам обращений.

Начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская сообщила, что предстоящая Прямая линия будет уже шестой. Елена Анатольевна привела конкретные примеры — построили детскую и спортивную площадки в микрорайоне «Звездный» Иглино, мост в деревне Шушпа Белорецкого района, открыли общественный культурный центр в микрорайоне Московка Октябрьского района, обновили Дворец творчества «Орион» в Уфе, наладили водоснабжение в селе Рощинский.

Больше всего вопросов было в 2025 году — более 9,5 тысячи. В топ-3 тем попали дороги, ЖКХ и благоустройство. В работу взяли 6358 обращений, 78 процентов из них отработали. Высокая доля решений пришлась на вопросы по здравоохранению, там отработали 94 процента. Также максимально отработали темы обращения с отходами и сельского хозяйства. Часть обращений еще в работе, но все они находятся под контролем.

По поручению Главы республики запустили новый формат выездных студий, которые уже побывали во многих муниципалитетах. Часть острых вопросов, поступивших в этом году, уже решили в процессе подготовки.

Больше всего на Прямую линию 2026 года поступило вопросов по дорогам (17,2%), ЖКХ (12%) и социальному обслуживанию (9,5%). Далее идут темы здравоохранения (8,8%), транспорта (7,6%), благоустройства (6,4%), образования (5,7%) и СВО (5%).

Прием видеовопросов продолжается, их можно задать до 19 часов 10 ноября через Госуслуги, сайт Главы РБ, через чат-боты в соцсетях или по телефону 218-19-19.

Ранее мы сообщали, что в Иглино после обращения на Прямую линию построили детскую и спортплощадки.