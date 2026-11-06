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15:00 (UTC+5), 06 Ноября 2026

В Иглино после обращения на Прямую линию построили детскую и спортплощадки

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стоп-кадр видео БСТ
Фото: стоп-кадр видео | БСТ
Гульфия Акулова
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В микрорайоне «Звёздный» села Иглино появились новые детская и спортивная площадки. Решение проблемы стало возможным благодаря обращению жителей на Прямую линию Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова в 2025 году.

В быстрорастущем микрорайоне «Звёздный» есть и школа и детсад, но отсутствовала современная игровая зона. 

После фиксации обращения в системе ЦУР РБ, администрация Иглинского района взяла проект под контроль. Этим летом здесь установили игровые комплексы и уличные тренажеры. Осенью, в рамках акции «Зелёная Башкирия» территорию озеленили силами жителей и администрации.

«Финансирование осуществлялось в рамках программы „Комплексное развитие сельских территорий“», — рассказала глава администрации Иглинского сельсовета Регина Байдулетова в интервью проекту ЦУР Башкортостана и БСТ «Инцидент-репортаж».
«Теперь мы будем здесь проводить  мастер-классы, может, какие-то весёлые старты, игры. Здесь есть все возможности, все условия для этого. Огромное спасибо», — сказал начальник штаба «Юнармии» района Ильмир Юнусов.

По словам жителей, этого пространства для активного отдыха они ждали 6 лет, а теперь здесь с утра и до позднего вечера играют и веселятся дети.

Видео: БСТ
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