В Иглинском районе началось берегоукрепление в селе Охлебинино на реке Белой. Об этом сообщил в прямом эфире Центра управления Республикой Башкортостан министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

Напомним, этой весной из-за подмыва здесь началось обрушение берега реки. В зоне риска оказались порядка десяти частных домов.

По словам министра, проблема обсуждалась долгое время, проводились сходы граждан. Однако приступить к работам удалось только сейчас, когда уровень воды в реке Белой снизился до минимальных осенних отметок.

«Мы это делаем, когда низкий уровень воды, глубокой осенью, либо зимой. Когда высокий уровень воды, техника не может подойти к воде, это физически не получается сделать. Зимой тоже можно эти работы проводить», — пояснил Нияз Фазылов.

Работы ведутся на стыке двух муниципалитетов — Иглинского и Кармаскалинского районов. Для их проведения потребовалось оформление сложной разрешительной документации. В укреплении берега задействованы администрация Иглинского района и привлеченные предприниматели, осуществляющие дноуглубительные работы. Муниципалитеты также ведут отсыпку берега.

Нияз Фазылов заверил, что жителям не стоит беспокоиться, ситуация находится на контроле. «Любой житель может обратиться в минэкологии и узнать подробности о проведении работ», — подчеркнул министр.

При этом он отметил, что работы будут вестись не по стандартному графику.

«Мы будем работать до тех пор, пока процессы разрушения не прекратятся. Если идти по стандартному пути, то нам надо было разработать проектно-сметную документацию, пройти экспертизу, а это не один год. А здесь надо было быстро принимать решение. Ввели режим повышенной готовности и уже приступили к работам, — сказал глава минэкологии.

— Происходят антропогенные воздействия, от которых, на самом деле, практически невозможно застраховаться, поэтому мы будем решать эту проблему и обеспечим, чтобы вода проходила здесь без вреда для данного населённого пункта».

Нияз Фазылов добавил, что на контроле министерства находятся порядка 60 обращений от муниципалитетов о подтоплениях и эрозии почв. Ведомство проводит берегоукрепительные и дноуглубительные работы для защиты населенных пунктов. Эта работа реализуется в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие».

Сообщить о рисках обрушения берегов на реках и озерах республики жители могут по телефону горячей линии министерства — 8 347-218-04-30, либо в 112.