Глава Башкирии поручил подготовить к Прямой линии аналитику по предыдущей

Глава Башкирии поручил подготовить к 11 ноября статистику по своим поручениям — сколько из них было выполнено и что не удалось.
«Чтобы разговор был предметный, не пустой. Знаю, что есть хорошие моменты, есть что в руках подержать, как говорится. Давайте обсудим это», — сказал Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе.
Начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская сообщила о работе выездной студии, где жители могут записывать свои вопросы руководителю республики. Это новый формат общения, который запустили в этом году наравне с традиционными – через соцсети и звонки.
Елена Прочаковская поблагодарила республиканские СМИ за помощь в продвижении нового формата и Прямой линии в целом. Они сделали 195 публикаций в изданиях и 1,5 тыс. в соцсетях с общей аудиторией 1,5 млн человек.
Как сообщали ранее, выездная студия начала работать 28 октября в Нефтекамаске, проект продолжается.
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