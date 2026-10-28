В Башкирии стартовала работа выездной студии для записи вопросов Хабирову

Как сообщили в Центре управления Республикой Башкортостан, люди активно приходят в мобильную студию с 10 утра, чтобы рассказать о наиболее волнующих их темах. Среди актуальных вопросов — реконструкция признанного аварийным и ныне закрытого Дома физкультуры, состояние дорог в переулках микрорайона Восточный-4, строительство новой городской поликлиники, ремонт канализационно-насосной станции в селе Амзя и многие другие.
Свое обращение оставил также ветеран специальной военной операции, паралимпиец Валерий Алеев. Он хочет открыть в городе секцию по метанию ножа. Помимо наболевших вопросов люди выразили Радию Хабирову и слова благодарности. К примеру, за проект «Башкирское долголетие» для людей «серебряного» возраста».
Все просьбы и жалобы обязательно возьмут в работу, рассмотрят и постараются найти решение.
«В 2026 году появился дополнительный формат коммуникации с жителями — это выездная студия. Мы ездим по городам республики и на местах пишем вопросы жителей, адресованных Главе Башкортостана Радию Хабирову. В таком формате людям будет удобнее обратиться со своей проблемой. Нет необходимости самим записывать видео, для чего требуются определённые навыки. Жители приходят в Дом молодёжи, где всё уже готово: камера, свет, микрофоны выставлены. Сбором и систематизацией вопросов занимаются специалисты Центра управления республикой. А затем отслеживают их решение», — рассказал руководитель федерального управления ЦУР РБ Ильяс Сагитов в интервью газете «Красное знамя Нефтекамск».
Мобильная студия, организованная телеканалом БСТ и ЦУРом, проработает в городе 28 октября до 19.00.
Завтра, 29 октября, она прибудет в центральный ДК села Николо-Березовка, где будет доступна с 11.00 до 14.00. Далее, 30 октября, студия сделает остановку во Дворце национальных культур «Урал-батыр» Белебея — здесь жители смогут задать вопрос Радию Хабирову с 10.00 до 16.00. График дальнейших поездок опубликуют позднее.
Напомним, Прямая линия-2026 с Главой Башкирии состоится 11 ноября в 19.00 по уфимскому времени. Трансляция будет вестись в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», ЮТВ, «Салям», радиостанции «Юлдаш», а также в официальных соцсетях Радия Хабирова.
Жители Башкирии могут задать свой вопрос руководителю республики в спецразделе на сайте Главы Башкортостана, через сервис «Госуслуги. Решаем вместе», при помощи чат-ботов в национальном мессенджере MAX, «ВКонтакте» или в «Одноклассниках», а также позвонив операторам Ситуационного центра РБ по номеру +7 (347) 218-19-19 либо 122 (доб. 5).
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