В Башкирии стартовала работа выездной студии для записи вопросов Хабирову

Как сообщили в Центре управления Республикой Башкортостан, люди активно приходят в мобильную студию с 10 утра, чтобы рассказать о наиболее волнующих их темах. Среди актуальных вопросов — реконструкция признанного аварийным и ныне закрытого Дома физкультуры, состояние дорог в переулках микрорайона Восточный-4, строительство новой городской поликлиники, ремонт канализационно-насосной станции в селе Амзя и многие другие.

Свое обращение оставил также ветеран специальной военной операции, паралимпиец Валерий Алеев. Он хочет открыть в городе секцию по метанию ножа. Помимо наболевших вопросов люди выразили Радию Хабирову и слова благодарности. К примеру, за проект «Башкирское долголетие» для людей «серебряного» возраста».

Все просьбы и жалобы обязательно возьмут в работу, рассмотрят и постараются найти решение.

«В 2026 году появился дополнительный формат коммуникации с жителями — это выездная студия. Мы ездим по городам республики и на местах пишем вопросы жителей, адресованных Главе Башкортостана Радию Хабирову. В таком формате людям будет удобнее обратиться со своей проблемой. Нет необходимости самим записывать видео, для чего требуются определённые навыки. Жители приходят в Дом молодёжи, где всё уже готово: камера, свет, микрофоны выставлены. Сбором и систематизацией вопросов занимаются специалисты Центра управления республикой. А затем отслеживают их решение», — рассказал руководитель федерального управления ЦУР РБ Ильяс Сагитов в интервью газете «Красное знамя Нефтекамск».