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11:33 (UTC+5), 02 Ноября 2026

В Башкирии продолжает работу выездная студия Прямой линии Радия Хабирова

Опубликован график работы студии на этой неделе.

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сотрудники ЦУР РБ
Фото: сотрудники | ЦУР РБ
Гульфия Акулова

Выездная студия продолжает собирать обращения жителей республики на Прямую линию Главы Башкирии Радия Хабирова, которая состоится 11 ноября.  

Ранее мобильная студия, организованная телеканалом БСТ и ЦУР, уже побывала в Нефтекамске, Краснокамском, Белебеевском и Чишминском районах, а также в Уфе. Жители активно пользуются возможностью задать вопросы руководителю региона, поднимают темы ремонта дорог, ЖКХ, спрашивают о мерах поддержки многодетных семей, участников СВО, сельхозпроизводителей, оставляют обращения на темы благоустройства общественных пространств и территорий.

Как рассказали в Центре управления республикой, каждому посетителю уделяется чуткое внимание. Операторы и редакторы проводят инструктаж, чтобы люди могли кратко и точно изложить суть проблемы. Многие приходят с детьми и внуками — у юных жителей республики также есть свои вопросы главе региона. 

График работы студии на этой неделе:

  • Во вторник, 3 ноября — г. Белорецк, ул. К. Маркса, 70а (кинотеатр «Металлург»), с 10.00 до 18.00.
  • В четверг, 5 ноября:

— Салаватский район, с. Малояз, ул. Коммунистическая, 47 (Районный дом культуры), с 10.00 до 12.00;

— Дуванский район, с. Дуван, ул. С. А. Михляева, 13 (школа им. Героя Советского Союза С. А. Михляева), с 15.00 до 17.00.

  • 6 ноября — Белокатайский район, с. Новобелокатай, ул. Советская, 109 (Районный дворец культуры), с 12.00 до 16.00.

Напомним, Прямая линия-2026 с Главой Башкирии состоится 11 ноября в 19.00 по уфимскому времени. Трансляция будет вестись в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», ЮТВ, «Салям», радиостанции «Юлдаш», а также в официальных соцсетях Радия Хабирова.

Жители Башкирии могут задать свой вопрос руководителю республики в спецразделе на сайте Главы Башкортостана, через сервис «Госуслуги. Решаем вместе», при помощи чат-ботов в национальном мессенджере MAX«ВКонтакте» или в «Одноклассниках», а также позвонив операторам Ситуационного центра РБ по номеру +7 (347) 218-19-19 либо 122 (доб. 5).

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