В Башкирии продолжает работу выездная студия Прямой линии Радия Хабирова

Выездная студия продолжает собирать обращения жителей республики на Прямую линию Главы Башкирии Радия Хабирова, которая состоится 11 ноября.

Ранее мобильная студия, организованная телеканалом БСТ и ЦУР, уже побывала в Нефтекамске, Краснокамском, Белебеевском и Чишминском районах, а также в Уфе. Жители активно пользуются возможностью задать вопросы руководителю региона, поднимают темы ремонта дорог, ЖКХ, спрашивают о мерах поддержки многодетных семей, участников СВО, сельхозпроизводителей, оставляют обращения на темы благоустройства общественных пространств и территорий.

Как рассказали в Центре управления республикой, каждому посетителю уделяется чуткое внимание. Операторы и редакторы проводят инструктаж, чтобы люди могли кратко и точно изложить суть проблемы. Многие приходят с детьми и внуками — у юных жителей республики также есть свои вопросы главе региона.

График работы студии на этой неделе:

Во вторник, 3 ноября — г. Белорецк, ул. К. Маркса, 70а (кинотеатр «Металлург»), с 10.00 до 18.00.

В четверг, 5 ноября:

— Салаватский район, с. Малояз, ул. Коммунистическая, 47 (Районный дом культуры), с 10.00 до 12.00;

— Дуванский район, с. Дуван, ул. С. А. Михляева, 13 (школа им. Героя Советского Союза С. А. Михляева), с 15.00 до 17.00.

6 ноября — Белокатайский район, с. Новобелокатай, ул. Советская, 109 (Районный дворец культуры), с 12.00 до 16.00.

Напомним, Прямая линия-2026 с Главой Башкирии состоится 11 ноября в 19.00 по уфимскому времени. Трансляция будет вестись в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», ЮТВ, «Салям», радиостанции «Юлдаш», а также в официальных соцсетях Радия Хабирова.

Жители Башкирии могут задать свой вопрос руководителю республики в спецразделе на сайте Главы Башкортостана, через сервис «Госуслуги. Решаем вместе», при помощи чат-ботов в национальном мессенджере MAX, «ВКонтакте» или в «Одноклассниках», а также позвонив операторам Ситуационного центра РБ по номеру +7 (347) 218-19-19 либо 122 (доб. 5).