В районе Башкирии решили проблему жителей еще до начала Прямой линии Главы

Вопросы, поступающие в адрес Главы Башкортостана Радия Хабирова, начинают решаться еще до выхода в эфир, сообщили в Центре управления республикой.
Так, в селе Николо-Березовка Краснокамского района удалось оперативно устранить проблему местной жительницы. На выездной студии Прямой линии Радия Хабирова женщина пожаловалась на холод в квартире по улице Камской, 3 и незавершенный ремонт межпанельных швов.
ЦУР РБ передал обращение в районную администрацию. Рабочие стравили воздух из батареи и доделали утепление швов на фасаде дома.
«Отопление в квартире восстановили, тепло вернулось. Спасибо коллегам за оперативность», — прокомментировали в ЦУР.
Напомним, Прямая линия-2026 с Главой Башкирии состоится 11 ноября в 19.00 по уфимскому времени. Трансляция будет вестись в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», ЮТВ, «Салям», радиостанции «Юлдаш», а также в официальных соцсетях Радия Хабирова.
Жители Башкирии могут задать свой вопрос руководителю республики до 19.00 10 ноября.
В день Прямой линии 11 ноября обращения будут приниматься в Ситуационном центре РБ по телефону 8 (347) 218-19-19 или 122 (доб. 5) с 8.00 утра и до конца эфира.
Ранее Радий Хабиров пояснил, в чем заключается смысл Прямых линий.
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