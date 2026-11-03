В Кушнаренково установили новую остановку после обращения к Хабирову

В селе Кушнаренково Кушнаренковского района решена проблема транспортной доступности. На пересечении улиц Российской и Красноармейской появился новый остановочный павильон. Работы по его установке завершились 29 октября 2026 года, сообщили в Центре управления Республикой Башкортостан.
Инициатором благоустройства стала местная жительница. В ноябре 2025 года она направила обращение на Прямую линию Радия Хабирова через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».
Вопрос был оперативно взят в работу ЦУР РБ и направлен на проработку в администрацию Кушнаренковского района. Местный сельсовет включил установку павильона в план работ.
Это уже не первый случай в республике, когда инициативы граждан, поданные через цифровые платформы, приводят к реальному улучшению инфраструктуры. Ранее в Дюртюлях после обращения местных жителей к властям преобразилась территория гимназии №3.
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