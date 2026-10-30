В Дюртюлях после обращения к Хабирову преобразилась территория гимназии №3

«Уже на следующий год будет 60 лет, как открылась наша гимназия. До капремонта школа была не в очень хорошем материальном состоянии», — рассказала учитель истории и обществознания гимназии № 3 Рафида Ахметова в интервью проекту ЦУР Башкортостана и канала БСТ «Инцидент-репортаж».
В 2024–2025 году гимназию капитально отремонтировали по нацпроекту «Молодежь и дети». Обновили здание, оснастили учебные кабинеты, столовую и спортзал.
«Закупили оборудование для учебных кабинетов, компьютер для кабинетов информатики, мебель школьную купили — парты, стулья и так далее», — отметил директор гимназии № 3 Ильнур Шарифуллин.
Изменения оценили и ученики.
«В большинстве кабинетов появилось новое оборудование. Например, в нашем кабинете появилась интерактивная панель. Всё стало хорошо», — поделилась ученица 11 класса Лилия Исмакаева.
После капремонта оставался открытым вопрос о благоустройстве территории вокруг школы. В декабре 2024 года учитель английского языка гимназии № 3 Ляйсан Сарварова обратилась на прямую линию Главы Башкортостана Радия Хабирова.
«Мы видим, что ведутся монтажные строительные работы. Школа преображается и внешне. Возник вопрос: а будет ли благоустройство прилегающей территории нашей школы?» — спросила тогда она.
Обращение оперативно взял в работу ЦУР РБ.
«Мы с муниципалитетом смотрели, по каким программам можно решить этот вопрос. Благоустройство делали в рамках проекта „Реальные дела“. С момента решения этих вопросов у нас от жителей по этой гимназии уже вопросов не поступает», — пояснила сотрудник ЦУРа Ляйсан Хайртдинова.
После благоустройства территория учебного заведения стала удобнее и безопаснее.
«Сейчас мы с огромным удовольствием ходим на работу, на учебу, очень красивая гимназия», — поделилась Ляйсан Сарварова.
Ранее в деревне Башкирии после обращения к Хабирову открыли новую амбулаторию.
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