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16:35 (UTC+5), 30 Октября 2026

В Дюртюлях после обращения к Хабирову преобразилась территория гимназии №3

Рабочие обновили асфальтовое покрытие, заменили ограждения и установили освещение по проекту «Реальные дела». Ранее вопрос о судьбе прилегающей к гимназии территории подняли местные жители на Прямой линии-2024 с Главой Башкортостана Радием Хабировым, а Центр управления республикой совместно с муниципалитетом помог найти решение.

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стоп-кадр видео БСТ
Фото: стоп-кадр видео | БСТ
Иван Вавилов
«Уже на следующий год будет 60 лет, как открылась наша гимназия. До капремонта школа была не в очень хорошем материальном состоянии», — рассказала учитель истории и обществознания гимназии № 3 Рафида Ахметова в интервью проекту ЦУР Башкортостана и канала БСТ «Инцидент-репортаж».

В 2024–2025 году гимназию капитально отремонтировали по нацпроекту «Молодежь и дети». Обновили здание, оснастили учебные кабинеты, столовую и спортзал.

«Закупили оборудование для учебных кабинетов, компьютер для кабинетов информатики, мебель школьную купили — парты, стулья и так далее», — отметил директор гимназии № 3 Ильнур Шарифуллин.

Изменения оценили и ученики.

«В большинстве кабинетов появилось новое оборудование. Например, в нашем кабинете появилась интерактивная панель. Всё стало хорошо», — поделилась ученица 11 класса Лилия Исмакаева.

После капремонта оставался открытым вопрос о благоустройстве территории вокруг школы. В декабре 2024 года учитель английского языка гимназии № 3 Ляйсан Сарварова обратилась на прямую линию Главы Башкортостана Радия Хабирова.

«Мы видим, что ведутся монтажные строительные работы. Школа преображается и внешне. Возник вопрос: а будет ли благоустройство прилегающей территории нашей школы?» — спросила тогда она.

Обращение оперативно взял в работу ЦУР РБ.

«Мы с муниципалитетом смотрели, по каким программам можно решить этот вопрос. Благоустройство делали в рамках проекта „Реальные дела“. С момента решения этих вопросов у нас от жителей по этой гимназии уже вопросов не поступает», — пояснила сотрудник ЦУРа Ляйсан Хайртдинова.

После благоустройства территория учебного заведения стала удобнее и безопаснее.

«Сейчас мы с огромным удовольствием ходим на работу, на учебу, очень красивая гимназия», — поделилась Ляйсан Сарварова.

Ранее в деревне Башкирии после обращения к Хабирову открыли новую амбулаторию.

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