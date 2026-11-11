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15:11 (UTC+5), 11 Ноября 2026

В Башкирии начали выплачивать премии за отстрел лисиц, волков и медведей

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Гульфия Акулова архив
Фото: Гульфия Акулова | архив
Гульфия Акулова

В Башкирии начинают выплачивать премии охотникам за добычу диких животных: 3 тысячи рублей за лису, 30 тысяч —  за волка и 50  тысяч — за медведя.

«Желающих очень много», — рассказал в эфире ЦУР РБ заместитель министра природопользования и экологии РБ Камиль Биргулиев.

По его словам, выплаты мотивируют охотников активнее добывать опасных хищников.

Как сообщили «Башинформу» в минэкологии РБ, в реестр получателей вознаграждений внесены сведения о 93 охотниках. Ими добыты 81 бурый медведь, 23 волка и 147 лисиц. Уже в ноябре текущего года им будут перечислены выплаты.

На премии в 2026 году выделено 5 млн рублей, на 2027-й запланировано направить около 20 млн рублей из республиканского бюджета.

Как добавил Камиль Биргулиев, такие меры приняты из-за увеличения численности диких животных и их выходов к людям для обеспечения безопасности.

«Число заходов зверей растёт с каждым годом. Особенно часто животные появляются осенью, когда им нужно набрать жир перед спячкой или найти корм возле деревень. Охотников становится меньше, поэтому дикие животные не боятся и приближаются к населённым пунктам», — отметил чиновник.

Особая ситуация сложилась в Межгорье, где охота запрещена рядом с Южно-Уральским заповедником. Из-за высокой плотности популяции там регулярно замечают волков и медведей.

Замминистра призвал жителей быть внимательными при встрече с животным:

«Если вы увидели дикого зверя, не убегайте и не поворачивайтесь спиной. Если это медведь, не смотрите ему в глаза. Уходите медленно, стараясь обозначить себя шумом или голосом. При появлении животного рядом с жильём нужно сразу звонить дежурному министерства природопользования и экологии РБ по телефону 218‑04‑30 или в экстренные службы». 

Ранее мы подробно сообщали о процедуре получения вознаграждения. 

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