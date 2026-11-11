В Башкирии начали выплачивать премии за отстрел лисиц, волков и медведей

В Башкирии начинают выплачивать премии охотникам за добычу диких животных: 3 тысячи рублей за лису, 30 тысяч — за волка и 50 тысяч — за медведя.
«Желающих очень много», — рассказал в эфире ЦУР РБ заместитель министра природопользования и экологии РБ Камиль Биргулиев.
По его словам, выплаты мотивируют охотников активнее добывать опасных хищников.
Как сообщили «Башинформу» в минэкологии РБ, в реестр получателей вознаграждений внесены сведения о 93 охотниках. Ими добыты 81 бурый медведь, 23 волка и 147 лисиц. Уже в ноябре текущего года им будут перечислены выплаты.
На премии в 2026 году выделено 5 млн рублей, на 2027-й запланировано направить около 20 млн рублей из республиканского бюджета.
Как добавил Камиль Биргулиев, такие меры приняты из-за увеличения численности диких животных и их выходов к людям для обеспечения безопасности.
«Число заходов зверей растёт с каждым годом. Особенно часто животные появляются осенью, когда им нужно набрать жир перед спячкой или найти корм возле деревень. Охотников становится меньше, поэтому дикие животные не боятся и приближаются к населённым пунктам», — отметил чиновник.
Особая ситуация сложилась в Межгорье, где охота запрещена рядом с Южно-Уральским заповедником. Из-за высокой плотности популяции там регулярно замечают волков и медведей.
Замминистра призвал жителей быть внимательными при встрече с животным:
«Если вы увидели дикого зверя, не убегайте и не поворачивайтесь спиной. Если это медведь, не смотрите ему в глаза. Уходите медленно, стараясь обозначить себя шумом или голосом. При появлении животного рядом с жильём нужно сразу звонить дежурному министерства природопользования и экологии РБ по телефону 218‑04‑30 или в экстренные службы».
Ранее мы подробно сообщали о процедуре получения вознаграждения.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.