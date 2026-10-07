В минэкологии Башкирии сообщили, как получить выплаты за добычу хищников

Министерство природопользования и экологии РБ начало выплачивать вознаграждение за добычу лисиц, волков и бурых медведей на основании постановления правительства региона. Как сообщил глава ведомства Нияз Фазылов, процедура максимально упрощена.
Размеры выплат (с учетом налогов):
Для оформления выплаты нужно подать в канцелярию минэкологии заявление, копию паспорта, банковские реквизиты, согласие на обработку данных, акт добычи животного и разрешение на охоту. Документы принимаются в течение одного года после добычи.
Выплата производится в течение 90 дней после утверждения и публикации реестра получателей на сайте министерства. Программа действует на всей территории республики, кроме федеральных заповедников.
Ранее сообщалось, что в Башкирии из-за снижения охотничьей активности увеличилась популяция медведей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.