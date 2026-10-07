В минэкологии Башкирии сообщили, как получить выплаты за добычу хищников

Министерство природопользования и экологии РБ начало выплачивать вознаграждение за добычу лисиц, волков и бурых медведей на основании постановления правительства региона. Как сообщил глава ведомства Нияз Фазылов, процедура максимально упрощена.

Размеры выплат (с учетом налогов):

Лисица — 3000 рублей

Волк — 30 000 рублей

Бурый медведь — 50 000 рублей.

Для оформления выплаты нужно подать в канцелярию минэкологии заявление, копию паспорта, банковские реквизиты, согласие на обработку данных, акт добычи животного и разрешение на охоту. Документы принимаются в течение одного года после добычи.

Выплата производится в течение 90 дней после утверждения и публикации реестра получателей на сайте министерства. Программа действует на всей территории республики, кроме федеральных заповедников.

Ранее сообщалось, что в Башкирии из-за снижения охотничьей активности увеличилась популяция медведей.