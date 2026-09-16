В минэкологии Башкирии назвали причину активности медведей

Почему медведей стало больше?

С началом осени по всей стране выросло число новостей о встрече с медведями, об их нападениях на людей и домашних животных. К примеру, накануне ночью хищник убил 66-летнюю женщину прямо во дворе ее дома в Красноярском крае. 12 сентября трагедия произошла в Иркутской области. Жертвой косолапого стал пенсионер, отправившийся в лес за грибами. В августе медведь залез в палатку туристов и вытащил 29-летнюю туристку.

Что касается Башкирии, событий, связанных с людьми, в последнее время не произошло. Но, как ранее писал «Башинформ», в деревне Ошмянка Благовещенского района косолапый разорвал на части лошадь. Буквально на следующий день около деревни Ильино-Поляна того же района три женщины, собиравшие грибы, столкнулись с медведем. Он вышел из леса, приблизился к людям, встал на задние лапы и обнюхал их. Женщины стали громко кричать и свистеть, после чего зверь ушел в лес.

Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе минэкологии Башкирии, никакой аномальной активности медведей нет. Просто осенью у медведей начинается особенно важный период: перед зимней спячкой им необходимо накопить жировые запасы.

Возникновению ощущения массовости таких инцидентов способствует быстрое распространение видео и информации через соцсети и интернет.

А вот самих косолапых действительно стало больше. Если в 2016 году в республике насчитывалось около 1700 особей, то сейчас — более 2700.

Популяция растет в том числе из-за снижения охотничьей активности. Добыча медведя требует времени, опыта и серьезных затрат. Поэтому людей, готовых заниматься ею регулярно, становится меньше. При этом допустимые объёмы добычи используются далеко не полностью. К примеру, в предыдущем сезоне в республике освоено менее 10% от утвержденного лимита. На сезон 2026–2027 годов в Башкортостане утвержден лимит в 631 бурого медведя. Чтобы заинтересовать охотников, в республике ввели денежные выплаты за добычу некоторых хищников. За одного бурого медведя положено 50 тысяч рублей.

Что касается общероссийской статистики, по данным минприроды РФ, число нападений медведей на людей составляет порядка 20-30 случаев ежегодно, ситуация 2026 года не является аномальной. Аномальный всплеск был в 2014 году. Тогда было 166 случаев.

Как вести себя при встрече с хищником?

Медведи приходят к местам, где есть легкодоступная пища: свалки, отбросы в туристических лагерях, выброшенные излишки урожая фруктов и овощей около населенных пунктов и СНТ, поля с овсом и подсолнечником, погибшие животные, привады. Поэтому важно не оставлять мусор на свалках, в лагерях и в окрестностях населённых пунктов, ликвидировать несанкционированные свалки. Также лучше держаться подальше от мест, привлекающих хищников.



Нельзя подкармливать медведей ни при каких обстоятельствах. Это приучает их к людям и резко повышает риск агрессии.



В местах обитания хищников лучше не передвигаться в одиночку: группа лучше «обозначает» присутствие и снижает вероятность неожиданной встречи.

Нельзя подкармливать медведей ни при каких обстоятельствах. Это приучает их к людям и резко повышает риск агрессии. В местах обитания хищников лучше не передвигаться в одиночку: группа лучше «обозначает» присутствие и снижает вероятность неожиданной встречи. Важно избегать густых зарослей и ветровалов, где плохой обзор, выбирать маршруты с хорошей видимостью.



В населённых пунктах и рядом с ними нужно ограничить доступ к домашним животным: содержите их в вольерах, на ночь закрывайте в помещения, огораживайте зону выгула.



Если вы увидели медведя или медвежонка, не стоит приближаться, пытаться сделать фото/видео.

В населённых пунктах и рядом с ними нужно ограничить доступ к домашним животным: содержите их в вольерах, на ночь закрывайте в помещения, огораживайте зону выгула. Если вы увидели медведя или медвежонка, не стоит приближаться, пытаться сделать фото/видео. Нужно обозначать своё присутствие звуком (разговор, оклик), чтобы зверь заранее обнаружил человека и ушёл. В нормальном состоянии медведи не склонны нападать.



При визуальном контакте нельзя убегать. Это может включить у медведя инстинкт преследования. Медленно, спокойно уходите с места встречи, не поворачиваясь к медведю спиной.

Элементарный свисток способен вынудить зверя покинуть место встречи с человеком. А вот кричать, чтобы «напугать» медведя, особенно если рядом медвежата, не стоит, это может спровоцировать защиту потомства и эскалацию конфликта.



О выходе хищника в населённый пункт или места массового пребывания людей можно сообщить по телефону оперативного дежурного минэкологии РБ +7 (347) 218-04-30 и по номеру 112.