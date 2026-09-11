В Башкирии медведь разорвал лошадь на части

В Благовещенском районе в деревне Ошмянка произошел жуткий инцидент. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минэкологии РБ, лошадь, принадлежащая местному фермеру, паслась на лугу, в этот момент на нее напал медведь.

В соцсетях появились фотографии кровавых последствий расправы: голодный косолапый разорвал лошадь на части. По словам местных жителей, медведь после случившегося больше не появлялся.

Ранее в Башкирии медведь похитил колоду с диким мёдом.