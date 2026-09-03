В Башкирии медведь похитил колоду с диким мёдом

Как сообщили в нацпарке «Башкирия», медведь обнаружил на дереве колоду с дикими пчёлами и решил во что бы то ни стало добраться до лакомства.

Косолапый ловко взобрался по стволу дерева и выломал тяжёлую колоду. Медведь утащил добычу в лес и скрылся вместе с ней.

Сотрудники национального парка осмотрели окрестности, однако найти похищенную колоду так и не удалось.

Ранее медведь устроил трапезу прямо на трассе в Башкирии.