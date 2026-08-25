Медведь устроил трапезу прямо на трассе в Башкирии

На трассе к Межгорью автомобилисты заметили необычного «путешественника». Медведь расположился прямо у обочины и с явным удовольствием поедал сочную листву, совершенно не обращая внимания на проезжающие машины и камеры. Милое видео в соцсетях опубликовало минэкологии республики.
Как пояснили в ведомстве, такое поведение медведя — вовсе не лень, а важный этап подготовки к зиме, который специалисты называют гиперфагией.
«Сейчас медведи стараются накопить как можно больше витаминов и калорий, поедая травы, ягоды и молодые побеги, чтобы нарастить достаточный слой жира перед долгой спячкой. Однако, любуясь зверем из окна автомобиля, помните, что дикий медведь непредсказуем. Держите дистанцию, не выходите из машины и ни в коем случае не пытайтесь его угостить. Берегите себя и лесных обитателей», — рассказали в минэкологии.
Ранее замминистра экологии Башкирии объяснил причины выхода медведей к людям.
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