В Башкирии грибницы спугнули обнюхавшего их медведя

Вчера около деревни Ильино-Поляна Благовещенского района три женщины, собиравшие грибы, столкнулись с медведем. Как сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии РБ, хищник вышел из леса, приблизился к людям, встал на задние лапы и обнюхал их. Женщины стали громко кричать и свистеть, после чего зверь ушел в лес.

Инцидент произошел в самом начале грибного сезона. Сотрудники Ассоциации охотников и рыболовов уже произвели осмотр указанной территории и обнаружили следы медведя. При повторном появлении животного и наличии угрозы жизни граждан сотрудники готовы осуществить его добычу на основании имеющегося разрешения.

Ранее в Башкирии медведь разорвал лошадь на части.