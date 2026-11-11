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12:01 (UTC+5), 11 Ноября 2026

ЦУР Башкирии рассказал о маме 6 детей, решающей проблемы жителей в соцсетях

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ЦУР РБ МАХ
Фото: ЦУР РБ | МАХ
Гульфия Акулова

Начальник отдела информационно-аналитической работы администрации Гафурийского района Лариса Давлетшина стала героиней проекта Центра управления республикой «Свои люди».

Лариса Давлетшина работает с обращениями жителей в социальных сетях с 2019 года. За это время она лично отработала более 4 тысяч сообщений. 

«За каждым из обращений стоят реальные люди, их вопросы, заботы и надежды. Поэтому нужно внимательно относиться к каждой ситуации, оперативно реагировать и добиваться конкретного результата», — считает специалист.

Своим главным предназначением женщина считает семью. Она - любящая жена и мама шестерых детей, удостоена медали «Материнская слава». Старшая дочь Регина — студентка УУНиТ. Сын Рамазан — будущий военный. Раян увлекается футболом. Двойняшки Дамир и Даяна танцуют и уже добились успехов в хореографическом коллективе, а младший Радмир занимается дзюдо.

«Семья — это мой источник силы, вдохновения и настоящего счастья. Для нас с мужем важно передавать детям знания и важные человеческие качества — ответственность, чувство долга, сострадание и уважение к старшим», — подчеркнула она.

Свободное время Лариса Петровна любит проводить с близкими на природе. Среди её увлечений — походы в горы, прогулки на лошадях и полёты на дельталёте. Кроме того, она является активным болельщиком хоккейной команды «Салават Юлаев».

Больше всего в своей работе Лариса Давлетшина ценит возможность быть частью сплочённой команды, реально помогать людям и чувствовать причастность к важным управленческим решениям.

Ранее в Центре управления республикой рассказали о решении обращений граждан, поступающих на Прямую линию Главы. 




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