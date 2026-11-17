Проблема отсутствия света возле городской клинической больницы № 13 была оперативно решена после обращения уфимки в социальных сетях.

«Перестали гореть сразу пять фонарей», — сообщила женщина.

Ее комментарий зафиксировали информационные системы Центра управления республикой. Вопрос был взят в работу, к решению проблемы подключились специалисты минздрава РБ.

Сотрудники медучреждения провели ревизию наружного освещения, определили неисправные светильники и оперативно устранили неполадки. 15 ноября заявительнице предоставили официальный ответ – территория вокруг больницы снова полностью освещена.

Ранее в ЦУР РБ рассказали о проведенном капитальном ремонте в уфимской школе №70.