Проблема отсутствия света возле городской клинической больницы № 13 была оперативно решена после обращения уфимки в социальных сетях.
«Перестали гореть сразу пять фонарей», — сообщила женщина.
Ее комментарий зафиксировали информационные системы Центра управления республикой. Вопрос был взят в работу, к решению проблемы подключились специалисты минздрава РБ.
Сотрудники медучреждения провели ревизию наружного освещения, определили неисправные светильники и оперативно устранили неполадки. 15 ноября заявительнице предоставили официальный ответ – территория вокруг больницы снова полностью освещена.
Ранее в ЦУР РБ рассказали о проведенном капитальном ремонте в уфимской школе №70.
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