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12:40 (UTC+5), 10 Ноября 2026

Ситцентр Башкирии сообщил о графике работы в день Прямой линии Главы РБ

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ЦУР РБ МАХ
Фото: ЦУР РБ | МАХ
Гульфия Акулова
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В Центре управления республикой жителям Башкирии напомнили, что задать вопрос Радию Хабирову на Прямой линии можно и через Ситуационный центр РБ.

С 28 октября сюда поступило уже более 1300 вопросов.

Как связаться с Ситцентром:

  • Телефон: 8 (347) 218-19-19 или короткий 122 (доб. 5).
  • Время работы: ежедневно с 8.00 до 20.00.

11 ноября, в день Прямой линии, операторы будут на связи с 8 утра и до самого конца эфира.

Напомним, Прямая линия-2026 с Главой Башкирии состоится 11 ноября в 19.00 по уфимскому времени. Трансляция будет вестись в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», ЮТВ, «Салям», радиостанции «Юлдаш», а также в официальных соцсетях Радия Хабирова.

Жители Башкирии могут задать свой вопрос руководителю республики в спецразделе на сайте Главы Башкортостана, через сервис «Госуслуги. Решаем вместе», при помощи чат-ботов в мессенджере MAX«ВКонтакте» или в «Одноклассниках». Обращения будут приниматься до 19.00 10 ноября.

Ранее мы сообщали, в каких муниципалитетах работала выездная студия Прямой линии Главы РБ. 

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