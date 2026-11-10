Ситцентр Башкирии сообщил о графике работы в день Прямой линии Главы РБ

В Центре управления республикой жителям Башкирии напомнили, что задать вопрос Радию Хабирову на Прямой линии можно и через Ситуационный центр РБ.
С 28 октября сюда поступило уже более 1300 вопросов.
Как связаться с Ситцентром:
11 ноября, в день Прямой линии, операторы будут на связи с 8 утра и до самого конца эфира.
Напомним, Прямая линия-2026 с Главой Башкирии состоится 11 ноября в 19.00 по уфимскому времени. Трансляция будет вестись в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», ЮТВ, «Салям», радиостанции «Юлдаш», а также в официальных соцсетях Радия Хабирова.
Жители Башкирии могут задать свой вопрос руководителю республики в спецразделе на сайте Главы Башкортостана, через сервис «Госуслуги. Решаем вместе», при помощи чат-ботов в мессенджере MAX, «ВКонтакте» или в «Одноклассниках». Обращения будут приниматься до 19.00 10 ноября.
Ранее мы сообщали, в каких муниципалитетах работала выездная студия Прямой линии Главы РБ.
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