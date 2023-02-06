Дайджест самых интересных экономических новостей за семидневку

За неделю 30 января — 5 февраля в Башкирии стало известно немало важной информации по экономическим итогам 2022 года.

Например, индекс промышленного производства в республике вырос на 2,7% к 2021 (в ПФО — на 0,4%, а по РФ снизился на 0,6%).

Увеличение объемов промпроизводства зафиксировано в добывающем секторе — на 16,3%, обрабатывающем — на 1,0%, в сфере тепло- и электроэнергетике — на 1,1%.

Экономика республики не только выдержала санкции, но и продолжила развитие, чему способствовала государственная поддержка — в прошлом году промышленность поддержали на 4,3 млрд руб.

Много говорилось о рекордном урожае зерновых в Башкирии, и по итогам года выяснилось, что республика вошла в Топ-3 регионов-рекордсменов ПФО — наряду с Саратовской областью (6,48 млн тонн) и Татарстаном (как и Башкортостан — более 5 млн тонн). В целом же в округе собран лучший урожай зерна за последние 33 года.

Поддержат и жителей частного сектора — в 2023 году жители Башкирии дополнительно получат более 55 млн руб. субсидий на газификацию своих домов. Эти средства правительство РФ выделило из резервного фонда.

Показатели рынков в регионе не сократились: оборот розничной торговли в Башкирии за январь — ноябрь 2022 года достиг 991,6 млрд руб. (+95,8 млрд руб. к 2021), оптовой — 1,181 трлн руб. (+40 млрд руб. к 2021). Услуги населению за 11 мес. оказаны на 37,1 млрд руб. (+9,3%), оборот общепита составил 28,2 млрд руб. (+3%).

Неплохо обстоят дела и на финансовых рынках. Объем кредитов малым и средним предприятиям в 2022 вырос на 42% по сравнению с 2021-м — активное заимствование средств говорит о развитии бизнеса.

Но самая большая доля в выдаче кредитов принадлежит ипотеке — ипотечный портфель башкирских банков вырос на 19%. Причем пик выдачи пришелся на декабрь — все спешили оформить ипотеку в ожидании либо закрытия льготной программы (ее таки продлили), либо изменения льготной ставки (повысили с нового года).

2022 год отличился и рекордом по вводу жилья (3,1 млн кв. м — на 5,4% больше 2021) — как посчитали эксперты, это 39,6 тыс. квартир и 15,9 тыс. индивидуальных домов.

Как писал Башинформ, в январе средняя цена квартиры в уфимской новостройке составила 6 млн руб., и это минус 1,8% по сравнению с декабрем. Высокие цены на уфимскую недвижимость подтверждает и цена выставленного на приватизацию старинного дома в «Арт-Квадрате» — более 18 млн руб.

Однако не одной жилой недвижимостью интересуется бизнес в Башкирии — в республике реализуется 60 проектов на 88 млрд руб. в рамках государственно-частного партнерства, и это школы, детские лагеря, больницы, дороги, объекты ЖКХ. Самый крупный из них — проект межвузовского кампуса в Уфе.

А на этой неделе инвесторам предложили вложиться в строительство спортивных объектов или реконструкцию ФОК в разных районах Уфы.