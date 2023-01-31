Оборот розничной торговли в Башкирии достиг 991,6 млрд рублей

По итогам 11 месяцев 2022 года объем розничного товарооборота в Башкирии вырос на 95,8 млрд рублей по сравнению с январем-ноябрем 2021 года и достиг 991,6 млрд рублей. Такие данные на оперативном совещании правительства в ЦУРе РБ озвучил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев.

Как отметил министр, особое внимание в регионе уделяется развитию малых форм торговли.

«Обновлена нормативная правовая база, регулирующая деятельность малоформатной торговли. Утверждены концепция развития ярмарочной деятельности в Башкирии, порядок организации ярмарок в республике. Всеми администрациями районов и городов на пятилетний период разработаны планы размещения ярмарочных площадок, — сообщил Гусев. — Кроме того, за 2022 год нам удалось сократить количество отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, необеспеченных торговым обслуживанием. Таких отдаленных деревень стало на 183».

Что касается оптовой торговли, то ее оборот по итогам 11 месяцев 2022 года вырос на 40 млрд рублей и составил 1,181 трлн рублей. Объем оказанных бытовых услуг населению за 11 месяцев 2022 года составил 37,1 млрд рублей, или 109,3 процента к январю-ноябрю 2021 года.

Оборот общественного питания за январь-ноябрь прошлого года составил в республике 28,2 млрд рублей. Это на 3,1 процента больше, чем за 10 месяцев 2021 года.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что на потребительском рынке Башкирии вырос объем инвестиций. По итогам девяти месяцев 2022 года объем инвестиций в эту сферу вырос на 9,2 процента, по сравнению с январем-сентябрем 2021-го, и достиг 4 млрд рублей.