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Вчера, 17:47

На потребительском рынке Башкирии вырос объем инвестиций

ИА «Башинформ», архивное фото
Фото:ИА «Башинформ», архивное фото

Инфраструктура на потребительском рынке Башкирии ежегодно развивается, подчеркнул на оперативном совещании правительства в ЦУРе РБ министр торговли и услуг республики Алексей Гусев.

На сегодняшний день в Башкирии насчитывается примерно 45 тысяч различных магазинов, салонов красоты, парикмахерских, ателье, кафе, ресторанов, столовых, мастерских по оказанию других бытовых услуг и т. д.  По итогам девяти месяцев 2022 года объем инвестиций в эту сферу вырос на 9,2 процента, по сравнению с январем-сентябрем 2021-го, и достиг 4 млрд рублей.

Как подчеркнул глава минторга, сфера потребительского рынка является одной из ключевых в экономике Башкирии. 13 процентов валового регионального продукта приходится именно на нее — второе место по вкладу в ВРП после промышленности, без учета общепита и бытовых услуг населению. В торговле заняты сейчас более 300 тысяч человек, или пятая часть занятого населения в экономике республики.

«В 2022 году ситуация на потребительском рынке Башкирии развивалась в рамках общероссийских тенденций — под влиянием негативных факторов санкционного давления на экономику страны со стороны недружественных государств. Вместе с тем, на региональном потребительском рынке последствия негативных факторов проявились в меньшей степени по сравнению с тенденцией по регионам Приволжского федерального округа и России», — констатировал Алексей Гусев.

Так, индекс потребительских цен к концу 2022 года в Башкирии сложился на уровне 11,3 процента против среднероссийского значения в 11,9 процента, информировал «Башинформ».

«Нам удалось улучшить свои позиции по уровню инфляции среди субъектов России. Если в начале прошлого года по индексу потребительских цен мы были на 55 месте среди регионов, то к декабрю улучшили свои позиции до 20 места. Для стабилизации ценовой ситуации регулярно проводились встречи и совещания с представителями торговых организаций и отраслевых ассоциаций. В прошлом году региональные торговые сети наряду с федеральными заключили меморандум об ограничении наценки на социально-значимые продовольственные товары. Он действовал весь 2022 год. По данным ФАС России, в результате наценки на социально значимые продукты в федеральных торговых сетях снизились до 5,5 процента», — подчеркнул министр торговли и услуг Башкирии.

Автор:Галина Бахшиева
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