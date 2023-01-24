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24 Января , 14:19

В Башкирии годовая инфляция ниже средней по России и ПФО

В декабре годовая инфляция в Башкортостане сложилась на уровне 11,3%. Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в целом по России, где она составила 11,9%. Во многом это стало возможным благодаря снижению роста стоимости продовольствия,  расширению предложений отечественной сельхозпродукции.

 «Снижение издержек на корма позволило животноводам улучшить рацион скота, что привело к росту производства мяса и молока. В результате замедлилось удорожание колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и практически всего спектра молочной продукции. Большие запасы зерновых и зернобобовых культур, сформированные благодаря рекордному урожаю 2022 года и снижению их экспорта, привели к снижению темпов роста цен на муку, хлебобулочные и макаронные изделия, а также на большинство видов круп», - прокомментировал главный экономист отделения Национального банка по Башкортостану Банка России Алмаз Габдуллин.

В непродовольственном сегменте инфляция замедлилась главным образом за счет налаживания поставок продукции, в том числе через механизмы параллельного импорта. Это касается прежде всего автомобилей, бытовой техники и электроники, бытовой химии, парфюмерии и косметики, а также одежды.

Рост цен на услуги в последний месяц года ускорился. Как и в целом по стране, основной причиной стала индексация тарифов ЖКХ, которая была проведена на полгода раньше традиционного срока – 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года. Еще одним фактором стал рост спроса на зарубежные турпутевки, что привело к их удорожанию. Это несколько замедлило снижение инфляции в регионе, которая в декабре опустилась на 0,5 процентного пункта по сравнению с ноябрем.

Ранее «Башинформ» сообщал, что инфляция за 2022 год в России по данным Центробанка составила менее 12%. 

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