За 2022 год в Башкирии построили 39,6 тысячи квартир

В 2022 году — впервые в истории Башкирии объем жилищного строительства достиг 3,1 млн квадратных метров и превысил рекордный уровень 2021 года на 5,4%. За счет всех источников финансирования построено 39,6 тысячи квартир против 39 тысяч в 2021 году. Такие данные приводят статистики республики.

«В структуре жилищного строительства доля жилья, построенного индивидуальными застройщиками за свой счет и с помощью кредитов, составила 62,7%. Населением построены 15902 собственных жилых дома общей площадью 1921,6 тысячи квадратных метров или 107,9% к 2021 году. Застройщиками — юридическими лицами республики введено в эксплуатацию 1140,9 тысячи „квадратов“ жилья (101,4% к 2021 году)», — констатировали в Башстате.

По типам зданий общая площадь жилья распределилась следующим образом: 1120,7 тысячи квадратных метров приходится на многоквартирные дома. 13,6 тысячи «квадратов» — на

малоэтажные многоквартирные жилые дома; 6,6 тысячи «квадратов» — на жилые дома для проживания одной семьи. В городской местности построено 56,3% общей площади жилья, в сельской местности — 43,7%. Большая часть индивидуального жилья или 65,9% приходится на сельскую местность, отметили статистики.

По результатам годового рейтинга по объему жилищного строительства среди российских субъектов республика находится на седьмом месте, среди регионов Приволжского федерального округа — на втором.

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на Главу республики Радия Хабирова, Башкирия не намерена останавливаться на уже достигнутом в жилищном строительстве.

«К 2030 году в Башкортостане по поручению президента России должно вводиться 4 млн квадратных метров жилья, Уфа должна внести основной вклад в решение этой большой задачи. В 2023 году в республике окончательно должна быть решена и проблема с обманутыми дольщиками», — сказал Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочего совещания, посвященного подготовке к 450-летию Уфы.