Большая стройка: что стоит за новым рекордом Башкирии по вводу жилья

В 2023 год Башкирия уверенно входит с новыми достижениями, на этот раз в строительной сфере. Республика установила рекорд в строительной сфере - по итогам 2022 года введено в эксплуатацию 3,062 млн квадратных метров жилья, что составило 105,4% к уровню 2021 года. За сухими цифрами статистики – реальная возможность улучшить жилищные условия для многих жителей республики, новые рабочие места, рост производства в смежных отраслях. О том, почему это стало возможно, ждать ли от строительной отрасли региона еще более впечатляющих результатов – в материале «Башинформа».

Основа для счастливой жизни

Президент России Владимир Путин поставил стратегическую задачу – строить много современного комфортного жилья. На заседании Госсовета в июне прошлого года он назвал повышение его доступности одним из базовых направлений работы федеральных органов власти.

«Для каждой семьи квартира, дом – это не просто материальное благо, но и прочная основа для рождения и воспитания детей, для счастливой, благополучной жизни», - подчеркнул президент.

По словам Владимира Путина, в улучшении жилищных условий нуждаются более 65% россиян. Для решения проблемы нужно в общей сложности построить несколько миллиардов квадратных метров жилья.

«Запрос на такое жилье, а прежде всего на новое качество жизни, у людей колоссальный», - сказал Владимир Путин.

Стоит отметить, что в 2021 году российские строители поработали неплохо: было введено более 92 млн кв. м жилья. Свыше 2,9 млн из них ввели в Башкирии, превысив на 18,4% уровень 2020 года, и это несмотря на пандемию.

2022 год тоже был непростым для экономики страны, оказавшейся под санкциями, однако республика улучшила результат, на днях стало известно о новом рекорде - 3,062 млн кв. метров построенного жилья. Башкирия не намерена останавливаться на достигнутом.

«К 2030 году в Башкортостане по поручению президента России должно вводиться 4 млн квадратных метров жилья, Уфа должна внести основной вклад в решение этой большой задачи. В 2023 году в республике окончательно должна быть решена и проблема с обманутыми дольщиками», - сказал Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочего совещания, посвященного подготовке к 450-летию Уфы.

Новый рекорд республики – не только повод гордиться нашими строителями. Положительный опыт нуждается в осмыслении и тиражировании, чтобы достичь еще большего.

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев считает, что строительная отрасль приспособилась к новым реалиям, а стимулом для ее стабильной работы стала законодательная база и участие республики в федеральных программах, благодаря которым модернизируется коммунальная инфраструктура и другие сферы. Достаточно вспомнить, что республика привлекла порядка 8,4 млрд рублей на освоение уфимского Забелья, а в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов еще 19,6 млрд рублей - на строительство в Кузнецовском затоне Уфы социальной и дорожной инфраструктуры, в Нефтекамске – объектов коммунальной инфраструктуры.

«За последние два года принято большое количество законопроектов, сокративших время рассмотрения проектов застройки, проведения публичных слушаний, оптимизировавших процесс согласования генпланов, снизивших бюрократические препоны для получения земли под строительство. Многие вещи, влиявшие на соблюдение сроков, были уточнены и продолжают уточняться. И, конечно, нельзя не отметить тот объем средств по федеральным программам, которые выделяются на коммунальную сферу — модернизация инженерной инфраструктуры позволит иметь объемы ресурсов, необходимых для строящегося жилья. Сегодня важно не потерять этот темп, наращивать объемы», - пояснил «Башинформу» Павел Качкаев.

Позитивные перемены в строительной отрасли республики отмечает и председатель республиканской ассоциации собственников жилья Павел Носков.

«Появилась четкая система предоставления земельных участков, создана нормативная база, позволяющая строить качественное жилье по всем правилам. Изменения, произошедшие на строительном рынке, дают положительный эффект», - рассказал он «Башинформу».

Решаются застарелые проблемы

Наряду с наращиванием темпов строительства, в республике в соответствии с поручением президента системно решается проблема обманутых дольщиков. Глава Башкирии поручил «полностью закрыть тяжелейшую проблему» в 2023 году.

Как сообщил на оперативном совещании правительства в январе 2023 года замминистра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов, в 2022 году в Башкирии было 106 проблемных объектов, к концу года их осталось 39. Строительство 12 проблемных объектов планируется завершить силами республики, строительно-монтажные работы на 17 объектах завершаются при участии Фонда развития территорий. По 5 объектам ожидается пересмотр решения наблюдательного совета Фонда на выплаты и еще по 5 объектам – решение о предоставлении компенсаций. Таким образом, права дольщиков проблемных объектов в Башкирии будут восстановлены в 2023 году. Стоит отметить, что эта проблема находится не только на контроле Главы РБ, но и под пристальным вниманием парламентариев республики.

«Мы неоднократно и системно раз в полгода рассматриваем вопрос обманутых дольщиков на заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, подключаемся ко всем оперативным совещаниям руководителя региона, находимся в диалоге с жителями, следим, как исполняется план-график, утвержденный минстроем РФ и Главой Башкирии. Все объекты, запланированные на прошлый год, были сданы, и мы все прекрасно понимаем, что к 2024 году все также должно быть достроено», — рассказала «Башинформу» заместитель председателя комитета Госсобрания Башкирии по жилищной политике и инфраструктурному развитию Елена Родина.

Строительство открывает возможности

Рост объемов жилищного строительства, как уже отмечалось выше, позволяет сделать реальностью мечту многих людей о собственной квартире или доме, ведь чем больше предложений на рынке, тем ниже цены и жилье доступнее. Кроме того, строительство – драйвер для смежных отраслей: производства строительных и отделочных материалов, мебели, лесного хозяйства, транспорта, торговли и других. По мнению экспертов, одно рабочее место в строительстве позволяет создать еще девять в других отраслях. На эту возможность, которую активно использует республика, обратил особое внимание доктор экономических наук, заведующий лабораторией современных проблем региональной экономики УФИЦ РАН Ильдар Зулькарнай.

«Стимулирование строительства имеет большой мультипликативный эффект, так как активизирует работу смежных отраслей, занимающихся производством и транспортировкой материалов для строительства. Руководство Башкортостана активно использует этот мультипликативный эффект, возможности, которые создает федеральное правительство. Так, республика больше других регионов использует возможности льготной ипотеки для сельских жителей. Кроме того, наши региональные власти энергично решали проблемы обманутых дольщиков, компенсируя их потери в денежном эквиваленте и находя других застройщиков, которые завершали начатое строительство. Все эти меры властей Башкортостана обеспечили в 2022 году рекордные объемы введенного жилья», - прокомментировал «Башинформу» экономист.

Павел Носков отмечает, что появление на рынке современного качественного жилья повысит его доступность, даст людям возможность выбора, а также будет способствовать решению многих острых вопросов ЖКХ.

«Чем больше предложений на рынке, тем больше возможностей выбрать качественное жилье по доступной цене. Это важно не только для нынешних жителей Башкирии, но и тех, кто со временем захочет сюда переехать, тем более что Уфа активно развивается, здесь есть мощный объединенный вуз, появится кампус. Все это будет способствовать развитию экономики, привлечению умов в нашу республику», - считает Павел Носков.

По мнению эксперта, новые, современные дома оснащены погодозависимым оборудованием, что дает возможность существенно экономить ресурсы. Кроме того, обзаводясь жильем, люди становятся собственниками, учатся осознанно управлять своим имуществом, что положительно сказывается на развитии ЖКХ.