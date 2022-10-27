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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
27 Октября , 22:39

К концу 2023 года обманутых дольщиков в Башкирии не будет

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

До конца 2023 года обманутых дольщиков в регионе быть не должно, озвучил поручение российского лидера Владимира Путина Глава Башкирии Радий Хабиров.

Как подчеркнул в ходе прямой линии Радий Хабиров, подавляющее большинство вопросов, касающихся обманутых дольщиков, в республике решены. На сегодняшний день в Башкирии насчитывается порядка трех тысяч обманутых дольщиков и 72 проблемных дома.

«Я человек ответственный. Как у любого главы региона, у меня есть поручение президента России — к концу 2023 года обманутых дольщиков быть не должно. К сожалению, есть дом, связанный с обществом слепых, — да, по нему имеются определенные сомнения, будем решать», — заявил Глава Башкирии, отметив, что по каждому дому есть понимание решения проблемы.

Радий Хабиров поблагодарил обманутых дольщиков за проявленное понимание.

«Они нас начали слышать и, самое главное, увидели, что кто-то деньги получил, кто-то квартиру. Это важно. Я также подтверждаю, что минстрой здесь работает слаженно, наладило неплохое взаимодействие с Дом.рф.  Это поручение Путина очень строго контролируется, и мы все — главы регионов очень переживаем об этом. Очень не хочется нам оказаться в красной зоне и получать выговор за то, что мы не выполнили эту работу».

Автор:Галина Бахшиева
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