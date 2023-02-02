Новостройки в Уфе за январь подешевели в среднем на 1,8%

По итогам января 2023 года средняя цена квартиры в уфимской новостройке составила немногим более 6 млн руб. — снижение за месяц на минус 1,8%. Стоимость 1 кв. м снизилась на 0,5% — 120,49 тыс. руб. Это данные аналитиков портала «Мир квартир».

В первом месяце года, по оценкам портала, в 39 из рейтингуемых 70 городов «квадрат» подорожал, в 27 — подешевел, в 4 - не изменился.

Эксперты отмечают, что на первичном рынке недвижимости продолжаются тренды конца прошлого года: падает спрос, цены останавливаются в росте, понемногу сокращается предложение, также уменьшается средняя площадь квартиры на рынке новостроек.

Предположительно, рынок «первички» может к концу 2023 года сократиться на 15-20% — если девелоперы отложат реализацию некоторых проектов в связи со снижением спроса. А вот «вторичка» на этом фоне вполне может стать более предпочтительной, тем более что цены на вторичном рынке более «бюджетные».

Как сообщал «Башинформ», официальная рыночная цена «квадрата» новостройки в IV квартале составляла 92 603 руб., средняя цена квартиры в новом доме — 6,12 млн руб. (+16,9% за 2022 год).

Средняя цена квартиры на вторичном рынке в октябре - ноябре 2022 — 5,35 млн руб. (+13% за год), «квадрата» — 99 369 руб.