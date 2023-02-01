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Вчера, 13:08

Премьер-министр Башкирии рассказал о крупных проектах ГЧП, реализуемых в республике

Объем инвестиций проектов государственно-частного партнерства в республике превысил 88 млрд рублей.

ИА «Башинформ», архивное фото
Фото:ИА «Башинформ», архивное фото

В Башкирии активно внедряются механизмы государственно-частного партнерства, заявил в своем телеграм-канале премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

«Мы активно внедряем механизмы ГЧП: насчитываем уже около 60 таких проектов стоимостью свыше 88 млрд рублей. На муниципальном уровне реализуются 46 проектов с объемом инвестиций более 12 млрд рублей. Это хорошие результаты», — подчеркнул премьер-министр республиканского правительства.

В числе подписанных крупных концессий — проекты по созданию в Уфе межвузовского студенческого кампуса с объемом инвестиций порядка 27 млрд рублей; шести школ в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске на сумму 10,5 млрд рублей, а также проект по строительству круглогодичного детского лагеря в Сибае на сумму 3,5 млрд рублей.

Кроме того, заключены восемь концессий ЖКХ с участием средств фонда национального благосостояния России на сумму 3,2 млрд рублей, добавил Назаров.

Сейчас в проработке минэкономразвития республики находятся шесть проектов с объемом инвестиций порядка 60 млрд рублей, в сферах здравоохранения, экологии, транспорта и спорта.

«У нас большой опыт реализации проектов ГЧП в разных сферах деятельности. Это позволяет стабильно входить в двадцатку лидеров среди регионов России. За прошедший год мы вдвое увеличили число проектов и объем инвестиций по сравнению с 2021 годом. Продолжаем работу — и, уверены, что покажем еще более впечатляющие результаты», — подытожил премьер-министр правительства Башкирии.

Как сообщал ранее «Башинформ», межвузовский студенческий кампус в Уфе общей площадью создаваемых объектов более 146 тысяч квадратных метров станет площадкой для притяжения и интеграции бизнеса, науки и передового образования.  

«Надеемся, что кампус даст толчок прогрессивному развитию Башкортостана. Мы взяли на себя обязательства запустить первую очередь уже в конце 2023 года. „IQ-парк“ должен заработать. Мы сейчас проводим еженедельный мониторинг работ, при необходимости это можно делать и чаще. Полностью кампус планируем сдать в 2025 году. Там еще много работы. „Час науки и образования“ будем проводить вместе с рабочей группой, которая занимается кампусом», — расссказал накануне на оперативном совещании правительства в ЦУРе РБ Андрей Назаров.

Автор:Галина Бахшиева
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