Межвузовский студенческий кампус в Уфе планируют открыть в 2025 году

Межвузовский студенческий кампус в Уфе общей площадью создаваемых объектов более 146 тыс. кв. метров станет площадкой для притяжения и интеграции бизнеса, науки и передового образования. Об этом премьер–министр правительства Андрей Назаров заявил на еженедельном оперативном совещании в ЦУР.

«Надеемся, что кампус даст толчок прогрессивному развитию Башкортостана. Мы взяли на себя обязательства запустить первую очередь уже в конце 2023 года. „IQ-парк“ должен заработать. Мы сейчас проводим еженедельный мониторинг работ, при необходимости это можно делать и чаще. Полностью кампус планируем сдать в 2025 году. Там еще много работы. „Час науки и образования“ будем проводить вместе с рабочей группой, которая занимается кампусом», — сказал Андрей Назаров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в декабре 2022 года в рамках Международной недели бизнеса группа «Эталон» и правительство Башкортостана подписали концессионное соглашение на строительство и последующую эксплуатацию межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе на принципах государственно-частного партнерства.