Мэрия Уфы планирует получить от продажи недвижимости 421,8 млн рублей за три года

Администрация Уфы опубликовала прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2023–2025 годы. В него включены 8 объектов — это три подвальные помещения, одно цокольное, два отдельных здания в Черниковке и два старинных дома в историческом центре. Это дом по ул. Гоголя, 24 — выявленный объект культурного наследия «Дом Рябининых», и дом № 8 по ул. М. Карима, находящийся в рамках городского творческого центра «Арт-Квадрат».

Все объекты — нежилые, старинные дома также уже расселены, их внешний облик приведен в порядок (дома в «Арт-Квадрате» — инвесторами, «Дома Рябининых» — волонтерами движения «Том Сойер Фест»).

В документе сообщается, что за счет реализации этого и остального имущества, чья приватизация еще не состоялась, планируется пополнить городской бюджет: в 2023 году — на 220,6 млн руб., в 2024 — на 129,44 млн руб., в 2025 — на 71,78 млн руб.

По данным сервисов Росреестра (даты оценки не указаны), кадастровая стоимость дома № 8 по ул. М. Карима составляет 27,35 млн руб., земли под ним — 1,88 млн руб. Деревянный двухэтажный дом был построен в 1917 году.

Кадастровая стоимость дома № 24 по ул. Гоголя, постройки начала 20 века, указана в размере 17,45 млн руб., земельного участка под ним — 1,146 млн руб.