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Вчера, 14:11

Башкирия вошла в Топ-3 регионов ПФО, в которых собран рекордный урожай зерна

телеграм-канал Радия Хабирова
Фото:телеграм-канал Радия Хабирова

В регионах Приволжского федерального округа, включая Башкирию, собран рекордный урожай зерна за последние 33 года. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента России в ПФО.

В 2022 году регионами округа собрано в общей сложности 36,9 млн тонн зерна и зернобобовых — это почти вдвое больше, чем в 2021 году.

Лидер по объему собранного зерна — Саратовская область, аграрии которого собрали 6 млн 480 тонн зерна. Показатели в 5 млн тонн превысили Башкирия и Татарстан. Урожай зерна в Оренбуржье достиг в прошлом году 4 млн тонн.

«Эти регионы являются крупнейшими производителями зерновых и зернобобовых культур как в округе, так и во всей стране. Они входят в число 15 регионов России с наибольшим валовым сбором зерна, — напомнили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО. — По итогам прошлого года в целом по регионам Приволжского федерального округа аграрии собрали рекордный урожай зерна за последние 33 года (с 1990 года). Почти четверть общероссийского валового сбора зерновых — заслуга регионов округа».

По мнению полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, уборочная кампания-2022 прошла успешно.

«Предприятия округа по-прежнему лидируют в валовом сборе зерна и бобовых культур благодаря комплексу федеральных и региональных мер. Через льготное кредитование, субсидии и лизинг предприятия обновляют технику, закупают удобрения и элитные семена, модернизируют производства, привлекают специалистов и в целом делают сельскую жизнь более комфортной».

Между тем индекс производства продукции сельского хозяйства за январь – сентябрь 2022 года к аналогичному периоду 2021 года существенно превысил общероссийское значение и составил 113,6% (по России — 105,2%). Рост производства АПК продукции наблюдается во всех регионах округа, включая Башкирию.

В 2022 году Россия собрала более 153,8 млн тонн зерна в чистом весе, из которых свыше 104,4 млн тонн — пшеница, информировал ранее «Башинформ» со ссылкой на данные  Росстата.

Как сообщал ранее «Башинформ», урожай-2022 в Башкирии, включая зерновые культуры, значительно превзошел прошлогодние показатели.

«5 млн тонн зерна - мы ждали эту цифру. Это четвертое достижение за всю историю республики. Поздравляю наших аграриев с этим достижением, - сказал Радий Хабиров. - 5 млн тонн получили в 1983 году, 5,2 млн – в 1985-м, 5,9 млн – в 1986-м. И вот теперь снова покорили отметку в 5 млн тонн – впервые с 1980-х», - цитировал «Башинформ» Главу Башкирии Радия Хабирова. 

Автор:Галина Бахшиева
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