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Вчера, 10:19

В Башкирии декабрь стал рекордсменом 2022 года по выдаче ипотеки — Нацбанк

По итогам года ипотечный портфель банков Башкирии увеличился на 19% по сравнению с 2021-м и составил 390 млрд руб., сообщили в Нацбанке РБ.

В декабре 2022-го банки выдали жителям региона почти 7,2 тыс. ипотечных кредитов на 22,3 млрд руб. По количеству ипотек и объему средств это больше, чем в любом другом месяце минувшего года, прокомментировал регулятор.

Как сообщал Башинформ, с конца сентября по стране из-за возросшей неопределенности отмечалось снижение спроса на ипотеку, но к концу года процесс активизировался в связи с несколькими факторами — ожиданием завершения программы льготной ипотеки (о ее продолжении заявили только 15 декабря) и предположением, что могут измениться условия (с нового года льготная ставка повысилась с 7% до 8%).

О том, что ипотека стала драйвером роста кредитования физлиц и других трендах экономики в декабре-январе говорится в очередном докладе Банка России «Региональная экономика». Обзор подготовлен на основе официальной статистики и дополнен оценками экспертов финансовой сферы и бизнеса. Эти данные доклада Банк России учитывает при принятии решений по ключевой ставке. В мониторинге участвовали более 14 тыс. компаний, в том числе 200 предприятий из Башкирии.

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