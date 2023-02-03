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Вчера, 12:57

Башкирия дополнительно получит более 55 млн рублей на газификацию

Партнерский материал

В 2023 году жители Башкортостана дополнительно получат более 55 млн рублей субсидий на газификацию своих домов. Соответствующее распоряжение о дополнительном финансировании 54 регионов по программе социальной газификации подписал председатель правительства Михаил Мишустин 2 февраля.

Как сообщила депутат Госдумы от Республики Башкортостан, зампредседателя комитета по бюджету и налогам, член комиссии Наталья Орлова, ранее это решение одобрила комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований. 

Деньги выделены из резервного фонда правительства России.

Федеральные средства поступят в регионы на условиях софинансирования. Из этих средств будет выплачиваться субсидия участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами и многодетным семьям. Размер субсидии составит не менее 100 тыс. рублей. Их можно будет потратить на проведение работ внутри участка.

Как пояснила Наталья Орлова, жители республики получат выплаты при покупке и установке газоиспользующего оборудования и подведении газовых труб к дому (внутри границ их земельных участков).

Всего субсидии предусмотрены на подключение 671 домовладения в республике в рамках программы догазификации.

Реализация программы социальной газификации была запущена больше года назад по инициативе президента России Владимира Путина. По поручению главы государства правительство сделало программу социальной газификации бессрочной и распространило её на медицинские и образовательные организации, сообщало ранее агентство «Башинформ».

Напомним также, что в Башкирии могут расширить перечень категорий граждан, имеющих право на социальную догазификацию. Об этом информировал «Башинформ» со ссылкой на Главу региона Радия Хабирова в конце января этого года.

«С 2019 года мы в республике отдельным категориям семей, самым уязвимым, выдаем сертификаты на подключение газа — это инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, многодетные малообеспеченные семьи и т. д. С ноября прошлого года в этот список включили семьи участников специальной военной операции. Сейчас думаем над дальнейшим расширением перечня. С 1 января 2023 года номинал сертификата для всех категорий составляет 100 тысяч рублей»,
отметил Радий Хабиров.
Автор:Галина Бахшиева
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