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24 Января , 13:37

Радий Хабиров: В Башкирии расширят перечень категорий граждан по социальной догазификации

телеграм-канал Главы РБ Радия Хабирова
Фото:телеграм-канал Главы РБ Радия Хабирова

В Башкирии могут расширить перечень категорий граждан, имеющих право на социальную догазификацию. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров.

«С 2019 года мы в Башкортостане отдельным категориям семей, самым уязвимым, выдаем сертификаты на подключение газа — это инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, многодетные малообеспеченные семьи и т. д. С ноября прошлого года в этот список включили семьи участников специальной военной операции. Сейчас думаем над дальнейшим расширением перечня. С 1 января 2023 года номинал сертификата для всех категорий составляет 100 тыс. рублей», — написал Радий Хабиров.

Программу социальной догазификации инициировал Президент России. Она реализуется в населённых пунктах, где уже проложены газовые сети. Согласно программе, газовую трубу проводят до границ домовладений, причём бесплатно, сообщало ранее информагентство «Башинформ». В настоящее время газовые трубы протянуты до 30 тысяч домов в 1,4 тыс. населённых пунктов Башкирии, 19 тыс. семей уже пользуются газом. Радий Хабиров написал, что больше всего заявок поступили из Иглинского, Уфимского, Кармаскалинского, Баймакского и Абзелиловского районов. 

Всего в Башкирии газом отапливаются 50 млн кв. м жилья. В республике по программе догазификации построено 2,6 тыс. км газопроводов до границ 31 тысячи земельных участков в 1,4 тысячи населённых пунктах. Протяжённость газовых сетей региона превысила 51 тыс. километров. При этом площадь жилья, отапливаемая газом, за последний год увеличилась на 4%, превысив отметку в 50 млн кв. м. Всего в республике пользуются газом 3,3 млн жителей.

В прошлом году сертификатами на проведение газа воспользовались 2375 семей, общая сумма составила 178 млн 587 тыс. руб. За весь период действия программы в республике выдали 8437 сертификатов на общую сумму 665 млн 200 тыс. руб.

Гражданам, чтобы встать на учёт на получение сертификата, необходимо обратиться в республиканский центр социальной поддержки населения по месту жительства или в любое отделение МФЦ. 

Автор:Эдуард Кускарбеков
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