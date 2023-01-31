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Сегодня, 11:23

Объемы кредитов малому и среднему бизнесу за 2022 год выросли на 42% — Нацбанк Башкирии

По данным Нацбанка Башкирии, в 2022 году малым и средним компаниям региона было выдано 320 оборотных кредитов общим объемом 5 млрд руб.  

175 компаний получили кредиты в рамках совместной программы Банка России и Корпорации МСП — на 3,8 млрд руб.

На 1 декабря 2022 года кредитный портфель МСП в республике превысил 150 млрд руб. За год он вырос на 42%.

В сравнении с МСП портфель кредитов крупного бизнеса, по данным на 1 ноября 2022 года, вырос только на 5,7% к году, составив 415 млрд руб., сообщал Башинформ.  

В минувшем году регулятор разработал Дорожную карту поддержки малых и средних компаний на 2023–2024 годы. Документ разработан с учетом предложений бизнес-сообщества, которому прежде всего важна доступность кредитов, напомнили в Нацбанке.

Программы льготных займов будут ориентированы прежде всего на финансирование инвестиций, способствующих структурной трансформации экономики. Параллельно будет развиваться оборотное кредитование.  

Особый пункт - небанковские источники финансирования. Банк России планирует создать  условия для активного размещения акций  на инвестиционных платформах.

Также регулятор намерен предоставить малым и средним компаниям доступ к платформе «Знай своего клиента» для проверки контрагентов и продолжить работу по снижению издержек бизнеса при использовании Системы быстрых платежей.

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