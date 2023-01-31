В Башкирии инвесторам предложили вложиться в строительство пяти крупных ФОКов

В Башкирии инвесторам предложили вложиться в реконструкцию физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в Уфе или построить в столице республики новые подобные объекты. Как сообщили информагентству «Башинформ» в правительстве республики, бюджет предлагаемых к реализации проектов варьируется от 100 до 853 млн рублей.

При строительстве ФОК в Кировском районе Уфы инвестор может разместить два одноэтажных здания общей площадью 900 кв. м. со скалодромом, кортом для бадминтона и тренажёрными залами. Объем инвестиций составляет 100,16 млн рублей.

ФОК инвесторы могут возвести в Орджоникидзевском районе Уфы. Проект можно реализовать на базе существующего здания площадью 1355 кв. м. Им предлагают реконструировать здание и оборудовать в нём залы для бокса, тхэквондо и других видов единоборств. В данном случае инвестиционный портфель составит 102,40 млн рублей.

При строительстве ФОК в уфимском микрорайоне Нижегородка Ленинского района необходимо предусмотреть корт для большого тенниса, хореографический зал для групповых занятий, тренажёрный зал, зону силовых тренировок и кроссфит. Площадь планируемого объекта составит 3 тыс. кв. м. Объём инвестиций — 208,26 млн рублей.

Также в Ленинском районе инвесторам предложено строительство двух площадок по улице Набережной. На первой площадке инвестор сможет разместить объект общей площадью 12 тыс. кв. м. В комплексе будет оборудован скалодром, залы для тенниса, футбола, волейбола, борьбы и тренажёрный зал. Бюджет — 853,1 млн рублей. На второй — площадью 3 тыс. кв. м. — скалодром, тренажёрный зал, а также секция по бадминтону. В данном случае, объём вложений 140,7 млн рублей.

Ещё один проект можно реализовать в микрорайоне Инорс Калининского района Уфы. Это — крытого легкоатлетического манеж (401,06 млн рублей).

Напомним, в Инорсе строится центр гребного слалома. Он вошёл в перечень объектов к 450-летию столицы Башкирии, которое будет отмечаться в 2024 году. Здесь уже завершили все бетонные работы по руслу канала, сейчас строители обустраивают фундаменты технологического моста, монтируют металлоконструкции для пешеходного моста, сообщало информагентство "Башинформ".

Ранее «Башинформ» сообщал, что к юбилею Уфы в столице региона будут сданы Дворец борьбы, Центр фехтования и ряд других спортивных объектов.