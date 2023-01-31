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Сегодня, 10:27

Радий Хабиров рассказал, каким будет строящийся Центр гребного слалома в Уфе

социальные сети Радия Хабирова
Фото:социальные сети Радия Хабирова

В уфимском микрорайоне Инорс продолжается строительство Центра гребного слалома. Он  вошёл в перечень объектов к 450-летию столицы Башкирии, которое будет отмечаться в 2024 году. Здесь уже завершили все бетонные работы по руслу канала, сейчас строители обустраивают фундаменты технологического моста, монтируют металлоконструкции для пешеходного моста.

«Общая протяжённость комплекса – 350 метров. Будет несколько бассейнов – стартовый, финишный и промежуточные – для тренировок. На искусственных порогах можно будет регулировать скорость потока воды – от 6 кубометров в секунду при малом режиме до 10 кубометров в секунду при соревновательном. Гребной канал соединит озеро Теплое с рекой Уфой. Он будет одновременно и отличной тренировочной базой для спортсменов, круглогодичной, одной из лучших в России, и современным комплексом, где можно будет проводить чемпионаты самого высокого уровня», - рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров своим подписчикам в социальных сетях.

Ранее «Башинформ» сообщал, что к юбилею Уфы в столице региона будут сданы Дворец борьбы, Центр фехтования и ряд других спортивных объектов.

Автор:Азат Гиззатуллин
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