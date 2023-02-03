Индекс промышленного производства Башкирии-2022 превысил значения 2021 года

В 2022 году промышленность республики характеризовалась наращиванием производства на 2,7% к 2021 году, сообщили в Башстате.

«Отмечается опережение республиканского индекса по сравнению с аналогичным показателем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу, — подчеркнули статистики. — В Российской Федерации индекс промышленного производства в 2022 году по сравнению с 2021 годом составил 99,4%, в ПФО — 100,4%».

Увеличение объемов промышленного производства в Башкирии за январь–декабрь прошлого года зафиксировано в трех секторах: добывающем — на 16,3%, обрабатывающем — на 1,0%, тепло- и электроэнергетике — на 1,1%.

И, наоборот, в водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов, ликвидации загрязнений отмечено снижение на 13,3% по сравнению с 2021 годом.

В обрабатывающем секторе высокие темпы роста с начала года обеспечены в производстве электрического оборудования, лекарственных средств, прочих транспортных средств и оборудования, полиграфической продукции, машин и оборудования, прочих готовых изделий, резиновых и пластмассовых изделий, мебели.

Кроме того, наращивание объемов выпуска продукции наблюдается в Башкирии в производстве бумаги и бумажных изделий, химических веществ и химических продуктов, готовых металлических изделий, пищевых продуктов.

Как сообщал ранее «Башинформ», в 2022 году на поддержку промышленности и энергетики Башкирии направлена рекордная сумма — более 4,3 млрд рублей.

При утвержденном бюджете на 2022 год на оказание государственной поддержки в размере 670 млн рублей дополнительно направлено более 3,6 млрд рублей. Из них 175 млн рублей — за счет федерального бюджета. Значительные средства выделяются промышленности и энергетике начиная с 2020 года. В числе причин — ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса, а также внешнее санкционное давление, пояснили в министерстве.

«Поддержка промышленности играет значительную роль в сложившихся экономических условиях. Предприятия именно этой отрасли во многом обеспечивают налоговые поступления в республиканский бюджет», — прокомментировала вице-премьер правительства — министр финансов Башкирии Лира Игтисамова.

Как неоднократно подчеркивал Глава Башкирии Радий Хабиров, ключевая задача — обеспечить эффективную работу промышленности, сельского хозяйства, в целом всех секторов экономики нашей республики.

«Важно, чтобы промышленность развивалась дальше. Каждое новое предприятие, новый цех, станок работают на рост благосостояния, улучшение жизни людей. Сегодня я хочу поблагодарить руководителей наших предприятий, которые, несмотря на тяжелейшее санкционное давление, находят решения проблем, сохраняют рабочие места, укрепляют экономическую мощь страны», — цитировал «Башинформ» 15 декабря 2022 года Главу Башкирии Радия Хабирова во время оглашения послания Госсобранию республики.