На поддержку промышленности Башкирии в 2022 году направлены рекордные 4,3 млрд рублей

В прошлом году на поддержку промышленности и энергетики Башкирии направлена рекордная сумма — более 4,3 млрд рублей, подчеркнули в региональном минпроме.

При утвержденном бюджете на 2022 год на оказание государственной поддержки в размере 670 млн рублей дополнительно направлено более 3,6 млрд рублей. Из них 175 млн рублей — за счет федерального бюджета. Значительные средства выделяются промышленности и энергетике начиная с 2020 года. В числе причин — ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса, а также внешнее санкционное давление, пояснили в министерстве.

«Поддержка промышленности играет значительную роль в сложившихся экономических условиях. Предприятия именно этой отрасли во многом обеспечивают налоговые поступления в республиканский бюджет», — прокомментировала вице-премьер правительства — министр финансов Башкирии Лира Игтисамова.

В частности, бюджетные средства направлены на создание инфраструктуры Туймазинского промышленного технопарка «Мастер» и индустриального парка «Уфимский», особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алга», а также на строительство промышленных объектов для реализации в Башкирии крупных инвестпроектов группы компаний «Амкодор».

Кроме того, в прошлом году выделены средства на докапитализацию Фонда развития промышленности РБ для предоставления льготных займов и грантов промышленным предприятиям, субсидирование затрат организаций легкой промышленности и лесопромышленного комплекса по приобретению специализированного отраслевого оборудования и сырья, проведение мероприятий по развитию инновационного потенциала региона, субсидирование затрат предпринимателей на строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Кроме того, в Башкирии для обеспечения энергетической безопасности впервые оказана государственная поддержка подрядных организаций. Им частично субсидировали затраты на модернизацию энергетической инфраструктуры садовых некоммерческих товариществ.

«В том числе выделение этих бюджетных средств позволило достичь значения индекса промышленного производства 102,3 процента к уровню аналогичного периода 2021 года по итогам 11 месяцев 2022 года и превысить среднероссийские показатели», — отметил заместитель премьер-министра правительства — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев.

Как неоднократно подчеркивал Глава Башкирии Радий Хабиров, ключевая задача — обеспечить эффективную работу промышленности, сельского хозяйства, в целом всех секторов экономики нашей республики.

«Важно, чтобы промышленность развивалась дальше. Каждое новое предприятие, новый цех, станок работают на рост благосостояния, улучшение жизни людей. Сегодня я хочу поблагодарить руководителей наших предприятий, которые, несмотря на тяжелейшее санкционное давление, находят решения проблем, сохраняют рабочие места, укрепляют экономическую мощь страны», — цитировал «Башинформ» 15 декабря 2022 года Главу Башкирии Радия Хабирова во время оглашения послания Госсобранию республики.

Как сообщал ранее «Башинформ», Башстат подсчитал вклад республики в промышленное производство страны в 2022 году. Башкирия стабильно занимает лидирующие позиции по выпуску важнейшей продукции, отмечают статистики.