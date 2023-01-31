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Сегодня, 12:17

Башстат подсчитал вклад Башкирии в промышленное производство России

Башкортостанстат подсчитал вклад республики в промышленное производство страны в 2022 году. Регион стабильно занимает лидирующие позиции по выпуску важнейшей продукции, отмечают статистики.

Например, в Башкирии производится более 51% кальцинированной соды и 85% пищевой соды, 58% силикагелей (это сорбент, применяемый для сушки промышленных газов), 38% ксилола (сырье для получения терефталевой кислоты — производства лаков, красок и мастик), 19% негашеной извести (основа стройматериалов), 46,7% прицепов и полуприцепов для легких и средних грузовиков.

В республике производится 54% надувных судов, 42% электросветильников, 25% скрученной проволоки из черных металлов, 21% холоднотянутой проволоки.

По этим позициям республика занимает первое место в стране.

На втором месте среди регионов РФ Башкирия — по выпуску автобусов (11,5%), автобетононасосов (40%), стирола (24,4%), бензолов (почти 20%), древесностружечных плит (почти 16%), листового стекла (15,5%), гидравлических двигателей (15%), промышленных печей и камер (20%).

Также Башкирия производит 10% российского бензина, 8,3% дизельного топлива, 9,4% пластмасс в первичных формах, почти 10% этилена, 16,5% синтетических каучуков, 12% кровельных и гидроизоляционных рулонных материалов, 9,3% — подъемников. По выпуску этой продукции регион на 3 месте.

Как сообщал Башинформ, индекс промпроизводства в Башкирии за 10 мес. 2022 года вырос на 2,8% по сравнению с январем-октябрем 2021-го. ИПП по РФ составил 0,1%.

Позитивную динамику продолжали удерживать добыча полезных ископаемых (+20,3% к году), обрабатывающие производства (+ 0,6%), производство тепловой и электроэнергии — на 0,7% (за 9 месяцев — на 1%).

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