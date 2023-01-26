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Вчера, 11:06

Глава Башкирии рассказал о строительстве уникального завода на территории ОЭЗ «Алга»

телеграм-канал Радия Хабирова
Фото:телеграм-канал Радия Хабирова

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал в своем телеграм-канале о строительстве завода на территории особой экономической зоны «Алга».

«Это будущий завод „М Синтез“ на территории особой экономической зоны „Алга“. Ее первый резидент — один из крупнейших. Когда я был на этой площадке в прошлом году, работы только начинались. Теперь появляются конкретные очертания. Монтируют фундаменты, забивают сваи, возводят металлоконструкции. Полностью завершить работы планируем к декабрю 2024 года», — сообщил руководитель республики.

На заводе будут выпускать цетаноповышающую присадку (ЦПП) для дизельного топлива. Такая присадка позволяет экономить топливо, снижает вредные выбросы и повышает эффективность работы двигателя.

«ОЭЗ „Алга“ развивается, и такие предприятия особенно радуют. Производство, которое здесь появится, по своему техническому и технологическому уровню не имеет аналогов в России. До недавних пор значительную часть рынка занимали зарубежные присадки, в нашей стране их делают всего два предприятия. Поэтому ждем, что продукция будет очень востребованной. И прежде всего — у нефтеперерабатывающих заводов Уфы, Салавата, центральной части России», — подчеркнул Радий Хабиров.

Заявленная мощность предприятия — 30 тысяч тонн в год. Сырье при производстве будет использоваться отечественное.

«Башкортостан подтверждает статус нефтяного и нефтехимического центра страны. Спасибо санкциям — работаем на импортозамещение», — подытожил Хабиров.

Как сообщал «Башинформ» со ссылкой на руководителя региона, 16 декабря 2022 года были подведены результаты VI национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон.

«В рейтинге ОЭЗ мы поднялись с 12-го на восьмое место, — отметил Радий Хабиров. — Наша особая экономическая зона — одна из самых молодых. Она была признана самой динамично развивающейся и инвестиционно привлекательной. Это большое событие, начинали с нуля в чистом поле. Ее надо развивать и развивать».

Автор:Галина Бахшиева
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