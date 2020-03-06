Фото: Валерий Шахов Оценили вклад женщин; под Уфой могут снести сотни домов; причина ям - неделя в Башкирии Фото: Валерий Шахов

Радий Хабиров охарактеризовал уфимцев и обещал обратиться к Путину; учительницу уволили за травлю ученицы; подробности уголовного дела мэра Октябрьского; какая улица в Уфе станет пешеходной; о «процветании детской проституции»; за что экс-чекиста лишили адвокатского статуса. Все главные события недели – в материале агентства «Башинформ».

Вклад женщин и гендерный подход

5 марта в уфимском Конгресс-холле прошло торжественное мероприятие к 8 Марта. Женщин республики поздравил и вручил госнаграды глава Башкирии Радий Хабиров. «Вы олицетворяете милосердие и сострадание, терпение и такт. Неслучайно больше всего женщин трудятся в сферах здравоохранения и социальной защиты, образования и культуры», — сказал он, подчеркнув, что женщины — не только матери, они показывают себя профессионалами во многих сферах, в общественной работе. Среди них глава назвал защитницу прав обманутых дольщиков Зульфию Гайсину; почтальона из Межгорья Эльвиру Шаяхметову, спасшую от пожара 26 человек, учительницу из Стерлитамака Екатерину Першину, закрывшую собой учеников от школьника с ножом. Хабиров напомнил, что впервые в этом году преодолен «стереотип, что главой муниципалитета может быть только мужчина» — руководить Кигинским районом назначена Зухра Гордиенко, передает «Башинформ». «Считаю, что чем больше женщин работают в органах власти, тем лучше решаются вопросы социальной политики, защиты материнства и детства», — сказал глава.

По данным HeadHunter, в Башкирии в два раза чаще, чем мужчинам, отказывают в работе на основании гендера. Женщинам чаще всего отказывали в строительной и транспортной сферах.

Сменили руководителей в санатории и Курултае башкир

На этой неделе назначили нового директора санатория «Красноусольск». Им стал уроженец Стерлитамака 29-летний Евгений Волков. В 2017-2018 — замдиректора Центра обеспечения деятельности органов местного самоуправления подмосковного Красногорска, сообщил «Башинформ».

Исполком Всемирного курултая башкир возглавил бывший руководитель ГТРК «Башкортостан» Галим Якупов. Экс-глава исполкома Всемирного курултая башкир Искандер Юлдашев стал исполнительным директором Федеральной национально-культурной автономии башкир России.

«Снег в Уфе — это абсолютно политическая проблема»

4 марта в Уфе на заседании Горсовета глава Башкирии Радий Хабиров охарактеризовал жителей города и подчеркнул, что современное госуправление должно начинаться с общения с людьми, передает «Башинформ». «Уфимцы — это не просто так. Подчеркиваю, что это самая высокоинтеллектуальная, самая образованная, самая нестандартно и самостоятельно мыслящая категория людей республики», — сказал Хабиров. По его словам, за год управленцы Уфы начали наводить «мосты» с горожанами, хотя стартовая позиция для новой команды была непростой. А для начала в городе надо навести чистоту. «Зима в Уфе и снег в Уфе, это не какая-то жилищно-коммунальная или хозяйственная проблема, это абсолютно политическая проблема. На этой проблеме уничтожалось доверие людей к власти», — отметил Хабиров. Он также сказал, что будет «ставить вопрос перед президентом нашей страны о подписании указа» о праздновании в 2024 году 450-летия Уфы. Также стало известно, что улица Октябрьской Революции в Уфе может стать пешеходной. По мнению известного эксперта по развитию городов, эту улицу надо переименовать или вернуть старое название.

За что экс-чекиста лишили адвокатского статуса

В Башкирии бывшего сотрудника ФСБ лишили адвокатского статуса, после того как прокуратура проверила факт его получения. По данным «Башинформа», в 2015 году Адвокатская палата Башкирии присвоила бывшему оперу ФСБ статус адвоката. При этом у него не было необходимого двухлетнего стажа работы по юридической специальности. В итоге Верховный суд республики отменил решение Адвокатской палаты о присвоении указанного статуса и обязал экс-чекиста сдать удостоверение.

Заработал роддом

На этой неделе в Белебее после многолетнего перерыва заработал роддом. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил завершить капремонт этого объекта, начатый в 2015-м году и остановленный из-за некачественно выполненных работ. 5 марта во время поездки в Белебей Хабиров отметил, что на преображение роддома из бюджета направили 108 млн рублей, еще 205 млн выделено на покупку оборудования. Накануне в обновленном роддоме на свет появился первый малыш, сообщил «Башинформ». Также в Белебее на встрече с Хабировым местные бизнесмены попросили его организовать еще одну встречу, но «без чиновников разных уровней». Она пройдет на форуме бизнес-шерифов 12 марта в Стерлитамаке.

Подробности уголовного дела мэра Октябрьского

«Башинформ» со ссылкой на «Горобзор» опубликовал факты, касающиеся уголовного дела в отношении мэра Октябрьского Алексея Шмелева, он подозревается в махинациях с земельными участками. Как выяснилось, между прокурором Октябрьского и подозреваемым произошел разговор о местных обманутых дольщиках. И вместо того, чтобы разбираться в деле обманутых дольщиков, прокурор переключился на Шмелева, после того как тот потребовал расследовать всю цепочку продажи квартир. Главе города пригрозили уголовным преследованием, если он не откажется от идеи разворошить строительный улей и связку застройщик-прокурор, говорится в сообщении.

5 марта в ходе поездки в Октябрьский глава региона Радий Хабиров встретился с дольщиками местного ЖК «Весна», которые третий год ждут свои квартиры. Хабиров пригласил дольщиков в Уфу на обсуждение возникшей проблемы вместе с прокурором и следователями. «Мы либо договоримся о совместном решении вопроса, либо будем принимать жёсткие меры в интересах местных жителей», — обозначил глава региона.

Учительницу уволили за травлю ученицы

На этой неделе член СПЧ в Башкирии обнародовал данные о недостойном поведении педагога школы села Мурсалимкино Салаватского района. В Совет обратилась мама подростка с аудиозаписью того, как на ее дочь кричала учитель башкирского языка и литературы Зуляйха С. «Она сидит как последняя алкоголичка, поведение алкоголика. От среды и впитываешь, и всю грязь несешь сюда, в общеобразовательную школу. Неадекватная, невоспитанная, несобранная», — кричала учительница на ученицу, передает «Башинформ». После спецкомиссия провела расследование этого инцидента. По его итогам учительницу уволили за «применение методов воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над личностью обучающегося».

А в Уфимском районе возбудили 16 уголовных дел на экс-директора школы. В 2016-2018 годы она организовала начисление подчиненным стимулирующих выплат. Часть премий она требовала вернуть ей обратно. Полученные деньги, более 300 тысяч рублей, директор расходовала по своему усмотрению.

Названа причина появления ям на дорогах

Тема ямочного ремонта невероятно болезненная для наших жителей, сказал 2 марта на совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров. «Смотришь, кто-то колесо потерял, кто-то диск погнул. Мы должны ясно для себя осознавать: у нас была очень сложная зима, и об этом надо говорить. Амплитуда перепадов температуры привела к тому, что произошли существенные, серьезные нарушения дорожного покрытия. То есть мы это должны признать и людям говорить, что это произошло не потому, что везде воруют и так далее, хотя факты некачественной работы мы тоже признаем», — пояснил Хабиров. Для решения проблемы Гострансу поручено провести работу по цифровизации ям, сообщает «Башинформ». «Надо понять степень бедствия: сколько у нас ям, объемы, локацию. Главы муниципалитетов, это на вас ложится работа, вы должны провести оцифровку ям», — обратился к ним Хабиров, заметив: «Я качество вашей работы буду оценивать таким образом: кто меньше всего сделает, тот лентяй, безответственный человек, а кто больше всего ям оцифрует – тот молодец».

О «процветании детской проституции»

Жительница Нефтекамска попросила правоохранителей обратить внимание на «процветание в городе детской проституции». В письме в редакцию издания женщина сообщила, что на сайте знакомств наткнулась на объявление о платных интимных услугах. Она отметила, что секс за деньги предлагала не 19-летняя девушка, как было указано в аккаунте, а учащиеся 7-8 классов. Горожанка вступила с девушкой в переписку и выяснила, что профилем управляет старшая подруга девочек и ее парень: они смотрят отклики на анкету, рассылают фотографии девчонок клиентам, договариваются о цене и назначают встречу. «Потом забирают себе 40% оплаты за посредничество. А сами школьницы потом начинают шантажировать своих любовников, что напишут на них заявление за изнасилование, если они не заплатят 10-20 тысяч рублей», — рассказала горожанка. По поводу этой ситуации «Башинформ» обратился за комментарием в правоохранительные органы республики.

«Булгаковские дачи» под угрозой сноса?

5 марта начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Дамир Мухаметшин рассказал о ситуации вокруг коттеджного поселка «Булгаковские дачи» в Уфимском районе. По данным «Башинформа», речь идет об изменении статуса земель сельхозназначения, которые затем продали людям для застройки. В итоге на участки наложено обременение. Люди отстроили дома, но теперь могут потерять их. По словам жителей «Булгаковских дач», сотни домов находятся под угрозой сноса. Прокуратура усмотрела признаки мошенничества и превышения полномочий в действиях чиновников при реализации земельных участков в поселке «Булгаковские дачи». Сейчас сделки проверяет Следком. По словам Мухаметшина, единственным способом разрешения ситуации является включение этой территории в состав населенного пункта. Однако местные власти в этом не заинтересованы.

С 1 сентября в Башкирии всех младшеклассников будут кормить бесплатно

Об этом на совещании в правительстве заявил глава региона Радий Хабиров. «С 1 сентября начинаем. Я прошу к этому готовиться. Во всех школах уже 1 сентября нужно провести дегустационные мероприятия, чтобы родители могли увидеть, чем кормят их детей», — сказал он, предупредив, что недобросовестных поставщиков школьного питания в республике не будет. «Для меня это личная история. Мы их будем «выдавливать», — подчеркнул Хабиров и поручил главам муниципалитетов внимательно следить за этим. — В первую очередь мои претензии будут к вам. На вас персональная ответственность». По указу Путина, к 1 сентября 2023 года все ученики 1-4 классов должны быть обеспечены бесплатным питанием, уточнил «Башинформ».