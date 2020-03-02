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«Сидит как последняя алкоголичка»: в Башкирии уволили учительницу за травлю школьницы

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

«Сидит как последняя алкоголичка»: в Башкирии уволили учительницу за травлю школьницы Фото: соцсети

В Башкирии член Совета по правам человека Динар Зайнуллин на своей странице в «Фейсбуке» сообщил о недостойном поведении одного из педагогов школы села Мурсалимкино Салаватского района. По его словам, в Совет обратилась мама девочки-подростка с аудиозаписью того, как на ее дочь кричала учитель башкирского языка и литературы Зуляйха С.

«Я посмотрю, какая у тебя жизнь простая будет. Я за 30 лет посмотрела 30 выпусков, кто как живет… Пустое место, нервы тратит, — на повышенных тонах говорит женский голос на записи, а потом, после того, как ученица что-то тихим голосом отвечает, переходит на крик. — Что ты мне урок срываешь! С кем ты живешь? С дедушкой, который употребляет спиртное денно и нощно. У тебя мама есть? Говорят, ты у дедушки живешь, который употребляет спиртное. А теперь уже нет? Когда ты переметнуться успела? Вот у нее воспитание… Она сидит как последняя алкоголичка, поведение алкоголика. От среды и впитываешь, и всю грязь несешь сюда, в общеобразовательную школу. Неадекватная, невоспитанная, несобранная, за себя не отвечаешь».

Затем учительница говорит, что добьется, чтобы приняли меры, но потом передумывает, и отмечает, что школьница «сама себя доведет», только не уточнила, до чего.

«Головы забиты не Мустаем Каримом, не родным языком, не тем более Зуляйхой Раиловной. Кто я такая для вас?! ... Бестолковые!», — обратилась уже ко всем учащимся учительница. — Сидите на телефонах, за телефонами и беспредельничаете. Никакой субординации».

В комментариях к посту министр образования Башкирии Айбулат Хажин отреагировал на ситуацию в школе.

«Неподобающее поведение для педагога... Будем разбираться», — написал он.

Как сообщили агентству «Башинформ» в администрации Салаватского района, по данному инциденту было проведено служебное расследование.

«По результатам служебного расследования учительницу уволили», — прокомментировали в ведомстве.

ИА «Башинформ»
Теги: ЧП, школа, Министерство образования РБ
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