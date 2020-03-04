Фото: Ксения Калинина «Уфимцы - это не просто так»: Радий Хабиров охарактеризовал жителей столицы Башкирии Фото: Ксения Калинина

В Уфе 4 марта на заседании Горсовета глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что современное государственное и муниципальное управление должно начинаться с общения с людьми и с выстраивания правильного отношения с жителями.

«Уфимцы — это не просто так. Подчеркиваю, что это самая высокоинтеллектуальная, самая образованная, самая нестандартно и самостоятельно мыслящая категория людей республики», — охарактеризовал жителей столицы Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, выстраивать с уфимцами взаимоотношения — это непростая задача, но за год управленцы Уфы начали наводить «мосты» с горожанами, стали слышать жителей, в том числе благодаря современным технологиям и прямым встречам.

«В центре моего внимания Уфа всегда была одним из главных городов, потому что Уфа наша столица. В городе живут очень активные граждане, практически интеллектуальный и энергетический потенциал нашей республики находится здесь. Возвращаясь к предыдущим годам, основное мое видение общественной атмосферы Уфы, наверное, это было обозначено словом «уныние». Уныние, неверие в собственные силы, какая-то озлобленность всех и вся вокруг на всё. С таким настроением, конечно, мы «слона бы не продали» и республику вперед не двинули бы, — сказал глава региона. — Уверяю вас, что Уфа находится в центре нашего внимания. Я, как глава республики, понимаю, что те задачи, которые ставлю перед управленческой командой в масштабе Башкирии, абсолютно невыполнимы, если мы не изменим Уфу, если мы не изменим настроение в городе, если мы столицу не сделаем драйвером экономической жизни республики, если мы не осовременим ее».

Радий Хабиров заметил, что стартовая позиция для новой управленческой команды Уфы была довольно непростой, но подчеркнул, что сейчас идет планомерная спокойная работа.

«Все мы знаем, с чего начинали, и к чему идем», — подчеркнул глава республики.