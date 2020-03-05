Улицу Октябрьской Революции в Уфе нужно сделать пешеходной и переименовать - Капков

Группа известного специалиста по развитию городов Сергея Капкова проанализировала вопрос создания пешеходной зоны в Уфе по всей протяженности улицы Октябрьской Революции. Эксперты заключили, что улица не влияет на доступность центра, и предложили сделать движение транспорта по ней односторонним. Пешеходная зона расширится за счет половины проезжей части.

В интервью агентству Сергей Капков заявил, что без пешеходной улицы Уфа не имеет права называться столицей. «Это мировая практика, пешеходная улица должна быть в центре каждого города, тем более имеющего историческую застройку», — отметил он, указав, что опыт Москвы, Иркутстка, Коломны, Казани, где пешеходные зоны создают не только туристическую, но и предпринимательскую активность. На ул. Октябрьской Революции можно создать множество интересных атмосферных локаций, считает Сергей Капков.

В Москве 1 рубль, вложенный в развитие пешеходной зоны, принес 4 рубля налоговых отчислений, привел пример специалист.

С точки зрения транспортной ситуации, улица обеспечивает связь центра с юго-восточной частью города, но не является важнейшей. Основными магистралями в Зеленую рощу являются улицы З. Валиди и Сочинская. Поэтому закрытие движения в одну из сторон критическим не будет, считают эксперты. Однако может возрасти нагрузка на развязку Валиди — С. Юлаева, поэтому транспортное решение по улице Октябрьской Революции должно сопровождаться планом увеличения пропускной способности развязки.

«Однако это история не про транспорт, а про город, архитектуру, про память. Развитие города подразумевает не смену асфальта, а смену управленческих решений в пользу людей: в наших городах личными автомобилями пользуются в среднем 15% жителей, остальные пользуются общественным транспортом», — отметил Сергей Капков.

«Когда проект будет реализован, вы поймете, насколько правильным является это решение, — заявил эксперт. — И хотите мое мнение? Улица должна быть переименована. Возможно, по этому вопросу нужно провести голосование — вернуть историческое название или придумать новое».

Ранее в проработке находились два варианта уфимского «Арбата». Первый — это участок улицы Советской: между улицами Октябрьской Революции и Пушкина с выходом на сквер Маяковского. Второй — это улица вдоль «Арт-Квадрата» — между улицами Чернышевского, Коммунистической и Мустая Карима.