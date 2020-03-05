Радий Хабиров оценил вклад женщин в развитие гуманитарных сфер общества

Фото: Валерий Шахов, glavarb.ru













Фото: Валерий Шахов, glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в торжественном мероприятии к Международному женскому дню, прошедшем в уфимском Конгресс-холле «Торатау». Руководитель республики поздравил женщин с праздником и провел церемонию вручения государственных наград.

«Вы олицетворяете милосердие и сострадание, терпение и такт. Не случайно больше всего женщин трудятся в сферах здравоохранения и социальной защиты, образования и культуры. Все чаще женщины занимают важные посты в органах власти и местного самоуправления.

Сейчас многое делается в рамках национальных проектов. У нас в республике мы тоже прилагаем серьезные усилия, чтобы вы воспитывали детей в комфортных условиях. Буквально год, как мы возродили систему молочных кухонь. Возродили школьные стоматологии. Вводим в школах уроки плавания, спортивной борьбы, шахмат. Создаем круглогодичные многопрофильные лагеря. А с 1 сентября 2020 года все учащиеся начальных классов в республике будут получать бесплатное горячее питание.

Я только что приехал из Белебея, где на днях после долгой реконструкции открылся новый роддом. И там уже появились на свет две малышки. Мы будем и дальше развивать систему родовспоможения. Повышать доступность и качество медицинской помощи. Строить детские поликлиники, больницы, садики, школы, дворцы спорта», — сказал глава республики.

Женщины — не только матери, подчеркнул Радий Хабиров. Они показывают себя профессионалами во многих сферах, в общественной работе. Средин них глава назвал защитницу прав обманутых дольщиков Зульфию Гайсину, руководителя поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олесю Пышкину; врача скорой помощи Викторию Аллаярову из Уфы, спасшую девушку с огнестрельным ранением; почтальона из Межгорья Эльвиру Шаяхметову, спасшую от пожара 26 человек, учительницу информатики из Стерлитамака Екатерину Першину, закрывшую собой учеников от школьника с ножом.

Радий Хабиров напомнил, что впервые в этом году в Башкирии был преодолен «стереотип, что главой муниципалитета может быть только мужчина» — руководить Кигинским районом назначена Зухра Гордиенко.

«Считаю, что чем больше женщин работают в органах власти, тем лучше решаются вопросы социальной политики, защиты материнства и детства», — сказал Радий Хабиров.