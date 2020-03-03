Фото: ИА «Башинформ» Экс-сотрудника ФСБ Башкирии лишили адвокатского статуса Фото: ИА «Башинформ»

По информации регионального Управления ФСБ России прокуратура Башкирии проверила факт получения адвоката соответствующего статуса. По данным пресс-службы надзорного ведомства, в 2015 году республиканская Адвокатская палата присвоила бывшему оперуполномоченному ФСБ статус адвоката. При этом у него отсутствовал необходимый двухлетний стаж работы по юридической специальности.

Прокуратура республики обратилась в суд с заявлением о лишении статуса адвоката, но Кировский районный суд Уфы в удовлетворении требований надзорного ведомства отказал. Прокуратура обжаловала его в вышестоящий суд.

«Верховный суд республики подтвердил обоснованность требований прокуратуры, отменил решение квалификационной комиссии Адвокатской палаты о присвоении указанного статуса и обязал сдать удостоверение», — пояснили в надзорном ведомстве.