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4 марта Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: «Очень важно навести санитарную чистоту в Уфе»

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Радий Хабиров: «Очень важно навести санитарную чистоту в Уфе» Фото: Ксения Калинина

На заседании Горсовета Уфы 4 марта глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что в столице Башкирии нужно решать базовые элементарные вещи, например, такие как наведение чистоты.

«У нас с Ульфатом Мансуровичем Мустафиным (мэром Уфы — прим. ред.) единая позиция, что мы совершенно ничего такого яркого не сделаем в Уфе, не оставим после себя какой-то позитивный след, если мы, для начала, просто не решим базовые вещи. Например, элементарно, чтобы у нас в Уфе грязи было меньше. Я как-то говорил, что зима в Уфе и снег в Уфе, это не какая-то жилищно-коммунальная или хозяйственная проблема, это абсолютно политическая проблема. На этой проблеме уничтожалось доверие людей к власти», — сказал Радий Хабиров.

Он добавил, что эта зима тоже была непростой для Уфы, и выразил признательность представителям администраций районов города, коммунальным работникам за то, что они весь этот период «бились» со снегом.

«Очень важно навести санитарную чистоту в Уфе, шаг за шагом идти вперед, стремиться к звездам. Встать в ряд лучших городов России мы сможем, решив застарелые, запущенные проблемы, коих много, — заявил руководитель Башкирии. — У нас есть шанс двигаться вперед».

Как сообщалось ранее, Радий Хабиров охарактеризовал жителей Уфы, отметив, что современное государственное и муниципальное управление должно начинаться с общения с людьми и с выстраивания правильного отношения с жителями.

ИА «Башинформ»
Теги: Радий Хабиров, Уфа, благоустройство
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