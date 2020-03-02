Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.99

EUR 73.72

2 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«С 1 сентября начинаем» - Радий Хабиров о бесплатном питании для учеников младших классов

ОБЩЕСТВО

С 1 сентября 2020 года ученики всех школ Башкирии с 1 по 4 классы будут обеспечены бесплатным питанием. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил глава республики Радий Хабиров.

«С 1 сентября начинаем. Я прошу к этому готовиться. Во всех школах уже 1 сентября нужно провести дегустационные мероприятия, чтобы родители могли увидеть, чем кормят их детей», — сказал руководитель республики.

Он также отметил, что со следующего учебного года стоимость одноразового горячего питания для школьников младших классов всей республики составит 55 рублей.

«На эту сумму можно накормить ребенка хорошо. Главное сделать это по-человечески и профессионально», — добавил Радий Хабиров и обратился к руководителю своей администрации Александру Сидякину с поручением проработать этот вопрос с Минфином и представителями федерального министерства просвещения.

Глава региона предупредил, недобросовестных поставщиков школьного питания в республике не будет. «Для меня это личная история. Мы их будем «выдавливать», — подчеркнул Хабиров и поручил главам муниципалитетов внимательно следить за этим. — В первую очередь мои претензии будут к вам. На вас персональная ответственность».

В воскресенье, 1 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации и вступит в силу через 60 дней после опубликования.

Ранее Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Закон позволяет обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.

ИА «Башинформ»
Теги: школьное питание, Радий Хабиров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфимском районе грузовик сбил насмерть женщину
В Уфимском районе водитель грузовика наехал на пешехода. Рано утром в на 1466 км автодороги М-5 «Урал» 46-летний житель Пензенской области за рулём груз
В Башкирии 14 китайцев прошли обсервацию, подозрение на коронавирус не подтвердилось
14 китайцев, прибывших в Башкирию с подозрением на заражение коронавирусом, доставили в обсерватор в Абзелиловском районе. ﻿Он организован в отдельно сто
В Башкирии женщина разлеглась на трассе
На трассе Стерлитамак - Уфа женщина решила устроить «привал» и разлеглась прямо на проезжей части. Видео опубликовало сообщество Стерлитамак ДТП. [vk_vi
В Уфе избили 21-летнего парня за шум во дворе в позднее время; он госпитализирован
﻿44-летний уфимец избил одного парня из компании шумящих во дворе молодых людей. В полицию поступило сообщение о госпитализации 21-летнего парня в больни
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть