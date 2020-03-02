«С 1 сентября начинаем» - Радий Хабиров о бесплатном питании для учеников младших классов

С 1 сентября 2020 года ученики всех школ Башкирии с 1 по 4 классы будут обеспечены бесплатным питанием. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил глава республики Радий Хабиров.

«С 1 сентября начинаем. Я прошу к этому готовиться. Во всех школах уже 1 сентября нужно провести дегустационные мероприятия, чтобы родители могли увидеть, чем кормят их детей», — сказал руководитель республики.

Он также отметил, что со следующего учебного года стоимость одноразового горячего питания для школьников младших классов всей республики составит 55 рублей.

«На эту сумму можно накормить ребенка хорошо. Главное сделать это по-человечески и профессионально», — добавил Радий Хабиров и обратился к руководителю своей администрации Александру Сидякину с поручением проработать этот вопрос с Минфином и представителями федерального министерства просвещения.

Глава региона предупредил, недобросовестных поставщиков школьного питания в республике не будет. «Для меня это личная история. Мы их будем «выдавливать», — подчеркнул Хабиров и поручил главам муниципалитетов внимательно следить за этим. — В первую очередь мои претензии будут к вам. На вас персональная ответственность».

В воскресенье, 1 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации и вступит в силу через 60 дней после опубликования.

Ранее Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Закон позволяет обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.